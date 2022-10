Jean-Michel Ménard remporte l’or au mondial de curling mixte

Le quatuor de l’Amossois d’origine a gagné la médaille d’or en disposant de l’Écosse 7-4 lors de la finale, samedi avant-midi.

L’équipe canadienne tirait de l’arrière 4-2 après le 3e bout, mais a ensuite nivelé le pointage au 4e bout avant de voler un point à chacun des trois bouts suivants.

L'Écosse a abandonné au dernier bout, alors que le Canada était en position pour l'emporter.

Plus tôt ce matin, l’équipe Ménard avait vaincu la Suisse en demi-finale par la marque de 9-4, en inscrivant 5 points au 6e bout.

Jean-Michel Ménard et ses trois coéquipiers, sa conjointe Annie Lemay et le couple Marie-France Larouche et Ian Belleau n’ont perdu qu’un match dans tout le tournoi.

Il s'agit d'un troisième titre consécutif pour le Canada aux championnats du monde du curling mixte.