Des candidats à un poste de conseiller scolaire à Ottawa accusés de transphobie

La coalition formée de Rainbow Ottawa Student Experience, du Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité (CCGSD) et du tiers parti Horizon Ottawa a publié cette semaine une lettre exhortant les électeurs à faire preuve de prudence.

La coalition a identifié huit candidats à un poste de conseiller scolaire dans les conseils publics et catholiques de langue anglaise qui, selon eux, souhaitent modifier les politiques relatives à l'identité de genre.

La coalition dit s’être basée sur les publications des candidats sur les réseaux sociaux, sur les appuis reçus ainsi que sur leurs plateformes électorales pour soutenir de telles affirmations.

« [Ces candidats] ont déjà déclaré leur soutien à des politiques qui entraveraient sérieusement la capacité des élèves trans à apprendre efficacement dans les écoles d'Ottawa. » — Une citation de Extrait de la lettre envoyée par la coalition aux électeurs d'Ottawa

[Nous] condamnons dans les termes les plus forts possibles la rhétorique transphobe utilisée par ces candidats à un poste de conseiller scolaire à Ottawa , peut-on lire dans la lettre.

Une enquête menée par CBC News a trouvé plus de 20 candidats aux élections scolaires en Ontario qui ont exprimé des opinions anti-trans ou se sont alignés sur des groupes de pression exprimant ces mêmes opinions.

Le porte-parole du Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité, Jaime Sadgrove, rappelle que les candidats à un poste de conseiller scolaire ne reçoivent pas beaucoup d'attention lors des élections, ce qui leur permet de facilement passer sous le radar et ensuite d'apporter des changements draconiens vraiment nuisibles .

Des candidats visés se défendent

Shannon Boschy, un des candidats visés par la coalition, a déclaré dans un courriel envoyé vendredi à CBC News que les accusations lancées contre lui par le regroupement sont fausses .

M. Boschy est candidat à un poste de conseiller scolaire dans le réseau public à Rideau—Rockcliffe/Alta Vista. Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec les organismes qui forment la coalition.

Les militants trans aiment intimider les autres parce qu’ils [pensent] que leurs droits sont plus importants que ceux de n'importe qui d'autre dans un jeu où il n’y ni gagnant ni perdant , a déjà déclaré M. Boschy dans une entrevue avec CBC à propos de sa candidature. C'est destructeur et ça cause une quantité incroyable de conflits.

M. Boschy a relaté une manifestation à laquelle il a participé l'année dernière et qui a été accueillie par une contre-manifestation organisée par Horizon Ottawa et d'autres groupes.

Le candidat à un poste de conseiller scolaire dans le réseau public à Rideau—Rockcliffe/Alta Vista, Shannon Boschy. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Shannon Boschy souhaite abroger une politique qui donne aux élèves s’identifiant comme étant d’un autre genre le dernier mot sur la façon d’en informer leurs parents. Son opposition est basée, en partie, sur la façon dont son propre enfant a changé de genre.

Le candidat a déclaré que l'école ne l'avait pas informé de la situation et que cela avait contribué à une rupture avec son enfant.

J'ai perdu ma relation avec mon enfant , a-t-il déclaré.

Une pancarte de la candidate Chanel Pahl dans Orléans Est-Cumberland/Orléans Sud-Navan. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Chanel Pfahl, une autre candidate dans le réseau public pointée du doigt par la coalition, se présente dans Orléans Est-Cumberland/Orléans Sud-Navan. Elle dit se présenter parce qu'elle craint que les écoles inculquent des idéologies politiques dans les salles de classe .

Les représentants d'Horizon Ottawa accolent une étiquette sur quiconque remet en question leur idéologie autoritaire radicale. Ils n'ont rien de substantiel à dire, juste des injures. Ils ne comprennent pas ce que je défends ni pourquoi, ce qui est malheureux. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour les enfants , a déclaré Chanel Pfahl dans un courriel à CBC News.

Chanel Pfahl a récemment fait l'objet de critiques lorsqu'elle a publié sur les réseaux sociaux des détails sur les réunions de groupes de soutien en ligne pour les élèves des minorités visibles et LGBTQ dans les écoles publiques.

Lyra Evans est conseillère scolaire sortante pour le réseau public dans Rideau—Rockcliffe/Alta Vista. Photo : Nouveau Parti démocratique de l'Ontario

Un espace sécuritaire

L’une des principales adversaires de M. Boschy dans la course électorale dans Rideau—Rockcliffe/Alta Vista, est la conseillère scolaire sortante Lyra Evans. Elle est une femme ouvertement trans.

Elle soutient que la politique de confidentialité des élèves permet aux jeunes trans, qui ne se sentent pas à l’aise de discuter de la situation avec leurs parents, de le faire en toute sécurité à l'école.

Lyra Evans croit que la politique leur procure un espace sécuritaire où ils peuvent être eux-mêmes, ce qui contribue ensuite à réduire les taux accrus d'idées suicidaires, de dépression et d'anxiété. Cela permet également au personnel de l'école d'offrir un meilleur soutien, si ces élèves éprouvent des difficultés, dit-elle.

À mon avis, il est décevant que des gens pensent pouvoir gérer une plateforme entière sur les questions anti-LGBTQ , a-t-elle déclaré à propos des candidats visés par la lettre de la coalition.

Avec les informations de Matthew Kupfer de CBC News