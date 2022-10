Près de la moitié des maires et préfets du Manitoba seront élus sans opposition

Dans 17 de ces municipalités, c’est presque une tradition qui se poursuit puisque, lors des trois dernières élections, les maires et préfets ont toujours été élus par acclamation, selon un document de CBC.

Par exemple, à Melita, une localité du sud-ouest de la province d’environ 1000 habitants, le maire Bill Holden a été élu de cette façon depuis 2014.

On n’est pas vraiment bien payé pour être conseiller ou maire d’une petite communauté, alors cette fonction n’attire personne. Mais vous devez le faire pour l'amour de votre communauté , affirme-t-il.

Diversité de raisons

Selon le directeur général de l’Association des municipalités du Manitoba, Denys Volkov, d’autres raisons expliquent cette réalité au-delà du fait qu’il s'agit d’un travail à temps plein pour le salaire [d'un emploi] à temps partiel .

M. Volkov évoque la perception des élus à propos de l’impact négatif des médias sociaux sur leur travail au cours des dernières années, surtout lorsqu’il a été question de communiquer au sujet de la pandémie.

Certains ont décidé de ne pas se représenter, d'autres ont décidé de poser leur candidature. Mais ensuite, d'autres personnes de la communauté ont vu ce que les élus subissent souvent , indique M. Volkov.

Cette réalité entretient une forme de pression sur les élus, soutient le maire Bill Holden.

Les députés provinciaux ou fédéraux, je les respecte tous pour ce qu'ils font, mais […] ils ne sont pas ici. Ils peuvent donc aller à leur bureau à Brandon, à Winnipeg, à Ottawa ou n'importe où, et nous, nous restons ici , rappelle-t-il.

Professeur associé au département de sciences politiques de l’Université de Winnipeg, Aaron More fait aussi remarquer les difficultés psychologiques que peuvent éprouver des gens face à l’idée d'affronter un élu enraciné dans sa communauté.

Si vous voulez sérieusement vous présenter et gagner et qu'un conseiller, un préfet ou un maire sortant se représente, il peut être très difficile de le battre. Et je pense que les gens en sont de plus en plus conscients , souligne-t-il.

Ce facteur explique pourquoi la même personne occupe un poste même depuis longtemps, précise-t-il.

Des avantages et... des inconvénients

Tout en comprenant le manque d’intérêt des gens pour ces fonctions, Marilyn Anderson, une résidente de Melita, voit des avantages et des inconvénients à avoir le même maire pendant longtemps. Elle se sent d'autant plus heureuse que la personne actuellement en fonction fait bien son travail.

Si […] vous voulez améliorer votre communauté, alors ce sont les personnes dont vous avez besoin. Et je pense que Bill Holden est une de ces personnes.

Le président de l'Association des municipalités du Manitoba, Denys Volkov, rappelle qu’au cours des cycles électoraux où certaines communautés comme Sainte-Rose et la municipalité rurale de Portage la Prairie ont eu le même chef, cela s’est accompagné d’une forte croissance économique.

Des gouvernements stables suscitent de l'activité économique qui apporte des revenus dans ces régions , analyse M. Volkov.

Même si l'expert Aaron Moore est lui aussi de cet avis, il pense tout de même que cela peut nuire à la démocratie locale.

Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que si nous n'avons pas de concurrence, nous n'avons pas de véritable discussion sur l'état de nos municipalités et sur la direction qu'elles devraient prendre , fait-il remarquer.

Dans de nombreux cas, ces chefs de conseils municipaux peuvent être très bons dans leurs fonctions. Mais [il faut que] quelqu'un les défie et pose des questions […]. C'est important pour la démocratie, de tels débats, et les élections sont le principal forum pour cela.

Avec les informations de Caitlyn Gowriluk