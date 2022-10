La ministre Marie-Claude Bibeau à la rencontre du milieu agroalimentaire régional

Mme Bibeau s’est d’abord rendue à la ferme Van Tassel à Hébertville. Le propriétaire, William Van Tassel, a dû semer plus tard qu’à l’habitude et a même semé de nouveau à la fin juin.

Devant la montée des phénomènes météorologiques inhabituels, le monde agricole tout comme le gouvernement doivent s'ajuster, croit la ministre fédérale.

Tous les producteurs et productrices sont en réflexion par rapport à comment on peut produire mieux, comment nos équipements et nos semences peuvent être mieux adaptés à cette nouvelle réalité climatique, et ça les préoccupe, donc je veux comprendre pour pouvoir mettre en place le meilleur soutien possible , a expliqué Mme Bibeau.

Les producteurs présents lors de la rencontre se sont dits satisfaits et estiment que la ministre a entendu et compris ce qu'ils avaient à dire.

La ministre fédérale a discuté des problèmes liés aux changements climatiques avec des agriculteurs d'Hébertville. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Le président régional de l'Union des producteurs agricoles, Mario Théberge, a entre autres fait part à la ministre de ses craintes. Il s'attend à ce que les compensations financières en provenance des différents programmes gouvernementaux soient insuffisantes.

On sait qu'il va manquer des millions de dollars parce que les valeurs assurables actuelles, les chiffres qu'on a, c'est 100 millions de dollars pour les petites céréales, au moins ça dans la région, mais il y a un million qui a été versé. Ça fait 1 % , a précise M. Théberge.

Autres visites

Marie-Claude Bibeau a également participé à la Foire agroalimentaire Zone boréale samedi. Elle a rencontré les exposants et a prononcé le discours de clôture.

Pour la conseillère en communication de la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bénédicte Armstrong, cette visite du gouvernement fédéral permet de discuter des problèmes régionaux.

C’est le cabinet de la ministre qui a pris contact avec nous pour rencontrer des entreprises du secteur agroalimentaire.

La ministre a terminé sa tournée au Gala des agricultrices, qui se déroulait à l’hôtel Le Montagnais.