Louis Dallaire brigue le poste de conseiller à Rouyn-Noranda

Louis Dallaire souhaite succéder à Daniel Bernard qui occupait ce poste avant d'être élu député pour la Coalition avenir Québec à Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

Élection Québec précise que si plus d'une personne pose sa candidature à ce poste, l'élection aura lieu le 4 décembre et un jour de vote par anticipation se tiendra le dimanche 27 novembre.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature à ce poste ont jusqu'au vendredi 4 novembre pour le faire.

Je serai un représentant accessible et disponible pour tout le monde et porterai votre voix auprès de la Ville de Rouyn-Noranda. Je m'implique et mène à bien les dossiers dont j'ai la responsabilité. La qualité de vie et le développement de notre quartier m'interpellent , écrit Louis Dallaire dans un communiqué.

Louis Dallaire a été employé de la fonction publique, gestionnaire d'un réseau de bibliothèques et l’un des fondateurs du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Angèle Tousignant agira à titre de présidente d'élection.