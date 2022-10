Baie-Comeau devance sa guignolée des quartiers

Plus d'une centaine de bénévoles a aidé à récolter des denrées non périssables ainsi que des produits d'hygiène et ménagers samedi à Baie-Comeau dans le cadre de la guignolée des quartiers. L'événement se tient plus tôt qu'à l'habitude cette année en raison du fort achalandage que connaît le comptoir alimentaire dernièrement.

Vingt-deux petites équipes d'environ quatre personnes ont déambulé dans les différents quartiers de la ville tout au long de la journée pour récolter les boîtes d'aliments que les citoyens ont laissées sur le bord du chemin.

La présidente du comptoir alimentaire l'Escale, Josée Gagnon, explique avoir observé une hausse de 60 % dans la demande pour le comptoir alimentaire pour le mois de septembre.

Josée Gagnon est présidente du Comptoir alimentaire l'Escale. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Ce qui est quand même assez considérable , soutient la présidente. Quand on pense que la première semaine de la rentrée scolaire on a desservi 110 familles, puis habituellement on fait à peu près ça par mois , expose-t-elle.

Mme Gagnon se réjouit de voir que plusieurs familles ont participé à l'activité.

« C'est bien de semer des graines et d'inculquer cette belle éducation-là aux jeunes enfants. C'est peut-être des amis de l'école qui ont faim, qui vont recevoir cette nourriture-là. » — Une citation de Josée Gagnon, présidente du comptoir alimentaire l'Escale à Baie-Comeau

Le but est aussi de faire des provisions pour les paniers qui seront distribués dans le temps des Fêtes, ajoute-t-elle.

Bénévoles et conseillères municipales sur le terrain

Dans le quartier Mgr-Bélanger, la conseillère municipale Joannie Lajeunesse a participé à la collecte.

« On ne sait jamais quand ça pourrait nous arriver [...] donc je trouvais ça vraiment important de m'impliquer ce matin. » — Une citation de Joannie Lajeunesse, conseillère municipale du quartier Mgr-Bélanger à Baie-Comeau

Joannie Lajeunesse est conseillère municipale pour le quartier Mgr-Boulanger à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

D'autres bénévoles rencontrées dans le quartier Saint-Amélie soulignent la contribution des citoyens.

Les gens sont vraiment généreux , renchérit la conseillère du quartier, Lysandre Saint-Pierre. Quand ils ne se rappellent pas que c'était aujourd'hui [la guignolée des quartiers], ils nous donnent un don en argent, puis même il y en a qui finisse par ramasser un peu de trucs dans leur garde-manger pour nous faire un sac.

C'est dans une atmosphère festive que l'équipe a récupéré les boîtes.

Trois bénévoles sont en compagnie de la conseillère municipale du quartier Saint-Amélie, Lysandre St-Pierre (à droite). Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Nous, on se promène en voiture, on klaxonne, on fait du bruit, puis les gens sortent soit nous donner des dons monétaires, sinon on ramasse les boîtes de denrées qui sont laissées dehors , raconte la bénévole Vanessa Raymond .

Des équipes récoltent les denrées jusqu'à 16 h samedi.

Le prochain rendez-vous est le 1er décembre, alors que se tiendra une autre grande collecte à Baie-Comeau.