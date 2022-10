Après Fiona, des transformateurs de fruits de mer ne pourront pas répondre à la demande

La tempête a durement frappé l’île le 24 septembre.

Jerry Gavin, directeur de l’Association des transformateurs de fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard, indique que le marché des huîtres et des moules était robuste cette année. Malheureusement, ajoute-t-il, des produits prêts à être mis en marché et des naissains ont été perdus durant les intempéries. Des infrastructures, dont certaines usines, ont subi des dommages.

Tout s’enlignait tellement bien pour les moules et les huîtres. C’est très malheureux que Fiona nous ait frappés de cette façon , regrette Jerry Gavin.

La perte de naissains de moules et d’huîtres complique les choses au-delà de cette année. La dernière chose que nous voulons, c’est de mettre trop d’huîtres et de moules sur le marché maintenant et de ne plus rien avoir dans deux ans. C’est un équilibre difficile à atteindre. Ce sera un défi , a mentionné Jerry Gavin.

M. Gavin et d’autres acteurs de l’industrie se sont exprimés vendredi devant le comité permanent de l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard sur la santé et le développement social.

Selon ses estimations préliminaires, les membres de l’Association des transformateurs de fruits de mer croient que leurs pertes s’élèveront à 70 millions de dollars.

Jerry Gavin, directeur de l’Association des transformateurs de fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard, a témoigné devant un comité parlementaire à Charlottetown, le 21 octobre 2022. Photo : CBC

Jeff Malloy, chef de la direction d’Acadian Supreme, explique quant a lui avoir perdu 40 000 livres de homard, car l’endroit où celui-ci était entreposé a été privé d’électricité à cause de Fiona. Il y avait une génératrice, mais cela n’a pas suffi à éviter une perte considérable.

Jerry Gavin ne croit pas que les 300 millions de dollars d’aide financière que le fédéral va verser par l’entremise de son Agence de promotion économique du Canada atlantique ( APECA ) seront suffisants pour des dommages de cette ampleur.

Une quantité importante des pertes n’est pas assurable, à cause de l’onde de tempête provoquée par Fiona. Jerry Gavin dit que l’association qu’il dirige aimerait qu’un programme d’assurance existe pour l’aquaculture, similaire à celui dont les agriculteurs bénéficient.

Les fermiers à qui je parle disent que ça a un grand impact positif pour eux , a-t-il observé.

Les usines de transformation des produits de la mer sont près de l’eau et sont donc particulièrement soumises aux événements météorologiques extrêmes. Jerry Gavin affirme que les acteurs de l’industrie réfléchissent à des manières de rendre leurs infrastructures moins vulnérables.

Il se demande aussi comment faire en sorte que l’électricité soit rétablie plus rapidement après des intempéries du genre. Il affirme du même souffle que tous les Prince-Édouardiens se posent la question — certains ont dû attendre jusqu’à trois semaines pour ravoir du courant après Fiona.