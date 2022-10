L’artiste Claude Roussel reçoit la médaille d’honneur de l’Université de Moncton

Claude Roussel a étudié de 1950 à 1956 à l’École des beaux-arts de Montréal. Il a aussi été le premier artiste à donner des cours d’art dans les écoles publiques francophones du Nouveau-Brunswick.

Un des fondateurs de l’Université de Moncton, le père Clément Cormier, lui avait demandé, dans les années 1960, de développer une pensée critique en ce qui avait attrait à l’art moderne .

À la suite de cette demande, Claude Roussel avait alors mis sur pied le département d’arts visuels de l’Université de Moncton. Il a aussi fondé une galerie d’art au sein de l’établissement en 1965, où il a enseigné pendant 29 ans.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La sculpture « Expansion » de Claude Roussel à l’extérieur du Carrefour international des études acadiennes, à l’Université de Moncton, le 21 octobre 2022 Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Je suis très fier de recevoir cette distinction. Les jeunes étudiants et étudiantes qui sont passés au département sont encore actifs aujourd’hui dans différents secteurs de la culture et cet esprit de créativité est toujours là , a déclaré Claude Roussel lorsqu’il a reçu sa médaille, vendredi.

En plus d’avoir réalisé plus de 60 projets d’art monumental dans sa carrière, le sculpteur compte à son actif 49 expositions solo et 121 expositions de groupe.

Ses œuvre font partie de collections publiques et privées au Canada et à l’étranger et se trouvent aussi dans plusieurs églises de la province, notamment à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d’Edmundston, sa ville natale.

Claude Roussel a créé une sculpture de Jésus qui est suspendue sous la voûte de l'église. Photo : Gracieuseté Roland Picard

Claude Roussel a reçu de nombreuses distinctions au fil des ans, notamment le Prix d’excellence pour les arts et la culture du Nouveau-Brunswick ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II.

Il est aussi le fondateur local du Front des artistes canadiens (CARFAC), qu’il a représenté de 1971 à 1976.

Une page d’histoire sur le campus

En amont de la remise de cette médaille, l’Université de Moncton a dévoilé vendredi une version restaurée d’une des œuvres de Claude Roussel, Pyramides.

Cette sculpture de 1969 a été retouchée par le petit-fils de Claude Roussel, Marcel Leblanc, lui-même artiste visuel en plus d’être archiviste au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson de l’Université de Moncton.

Pyramides, qui a été exposée à différents endroits sur le campus universitaire de Moncton ces dernières années, sera maintenant installée de façon permanente au tout nouveau Carrefour international des études acadiennes.

L'artiste Claude Roussel lorsqu'il était plus jeune. Photo : Gracieuseté Roland Picard

Présent lors de la remise de cette médaille, Marcel Leblanc a félicité la ténacité et la persévérance dont a fait preuve son grand-père jadis.

Si on tient tout en compte du contexte social de l’époque, c’est sûr que ce n’était pas évident de non seulement être artiste mais être acadien aussi. Donc c’était deux grands défis pour une personne , a-t-il dit. Ça donne le goût de juste innover et d’aller au-delà de ce qu’on pense qui est possible.

Par ailleurs, quatre autres œuvres de Claude Roussel issues de son projet Le passé – Racines du présent sont aussi visibles à l’extérieur de l’édifice du Carrefour international des études acadiennes de l’Université de Moncton.

L’une d’elles, une immense étoile de métal, orne l’entrée de l’édifice.

La sculpture gigantesque de Claude Roussel au tout nouveau pavillon du Carrefour international des études acadiennes Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

C’est la petite étoile du drapeau acadien qui fait essor. L’idée, c’était qu’on puisse la voir de loin, et le soir, elle est illuminée , souligne Suzanne Roussel, la fille de Claude Roussel, qui a aidé son père pendant ce projet artistique complexe.

D’ailleurs, Claude Roussel a souvent mentionné dans sa vie qu’il considérait que l’étoile sur le drapeau acadien était trop petite .

Moi, j’ai essayé de la faire grandir et de montrer aux gens que l’Acadie avait progressé depuis ce temps-là. Et puis l’étoile représente l’esprit créatif qu’on ressent ici , a-t-il lancé en parlant de l’immense sculpture. Le père Clément Cormier serait bien fier de nous.

