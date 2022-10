La coordonnatrice du Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ), Mélanie Gravel, se réjouit de la participation des citoyens de Québec cette année.

« On avait un bel équilibre. On voulait la mixité pour sensibiliser la population générale. Mettre ensemble des gens de différentes sphères, ça peut juste aider à la cohabitation. » — Une citation de Mélanie Gravel, coordonnatrice du Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ)

L’objectif de l’événement était de sensibiliser la population, mais aussi le gouvernement québécois et les municipalités, à ce que vivent les personnes en situation d’itinérance.

À l'occasion de cette 33e Nuit des sans-abri, jeunes, moins jeunes, étudiants, organismes communautaires et personnes en situation d’itinérance se sont rassemblés dans Saint-Roch, Charlesbourg et Sainte-Foy à Québec.

Des repas chauds et des vêtements ont été distribués, vendredi soir, dans la Basse-Ville de Québec. Photo : Radio-Canada

Des personnes qui ont assisté à l’événement vivaient pour la première fois une situation d'itinérance. C'est le cas d'une femme rencontrée sur place, qui préfère conserver l'anonymat pour des raisons de sécurité.

Elle raconte être dans la rue depuis mars, après avoir quitté sa demeure parce qu’elle ne se sentait plus en sécurité avec son ex-conjoint.

Le manque de logements et les enquêtes de crédit lui donnent du fil à retordre pour rebâtir sa vie.

Par exemple, j’ai 10 numéros à composer pour des logements. Quatre sont déjà loués, et pour quatre autres, je dois laisser un message, mais je n’ai pas de cellulaire pour qu’on puisse me rappeler. Je pourrais me trouver un emploi, mais où je vais me laver et dormir après? raconte la dame.

L’accès aux services de santé essentiels

Pour Mélanie Gravel, la 33e Nuit des sans-abri devrait rappeler aux décideurs publics et aux nouveaux élus que le phénomène d’itinérance est de plus en plus important, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde.

Contrairement aux idées reçues, ni l’inflation ni la crise du logement ne seraient responsables de cette hausse, soutient Mme Gravel.

Les problèmes qui tiennent les gens dans la rue, c’est la toxicomanie et la maladie mentale. L’accès au réseau de la santé est de plus en plus difficile au fil des années. Habituellement, les organismes communautaires servaient de passerelle pour diriger les gens. Aujourd’hui, on est rendu à un point où c’est le réseau qui adresse les gens au communautaire , dénonce la coordonnatrice du RAIIQ .

Si Mélanie Gravel cherche surtout à mobiliser les services publics, elle croit que les citoyens peuvent aussi contribuer.

Supportez vos organismes communautaires, impliquez-vous dans votre quartier, faites pression sur les gouvernements , propose-t-elle.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault