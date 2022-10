Des candidats aux élections municipales ontariennes font face à une « haine organisée »

Par exemple, Kojo Damptey, qui tente sa chance dans un quartier de Hamilton, a vu un autocollant « les Blancs en premier » sur une de ses affiches.

Me présentant pour le conseil municipal, je savais que cela arriverait. Et voilà, c'est arrivé, raconte-t-il. Nous n'avons pas été surpris.

La police de Hamilton enquête sur trois incidents haineux reliés aux élections municipales.

Les candidats provenant de la diversité et les femmes semblent les plus ciblés par ces messages. Certains ont dû consacrer temps et énergie à la recension de ces menaces. D'autres ont remis en question leur décision de se lancer en politique.

La Dre Nili Kaplan-Myrth (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Nili Kaplan-Myrth se présente pour la première fois au Conseil scolaire d'Ottawa-Carleton. Cette médecin de famille était déjà connue de la population pour ses prises de position pour la vaccination et les mesures de santé publique pendant la pandémie.

Sa campagne a été prise comme cible par des malfaisants. On lui a volé des affiches. Elle a reçu des messages antisémites et des menaces.

« J'ai été bombardée de messages. C'est une haine organisée. » — Une citation de Nili Kaplan-Myrth, candidate, Conseil scolaire de district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) , Capital/Alta Vista

La police d'Ottawa dit avoir reçu 41 plaintes, dont une pour crime haineux, relativement à des affiches électorales vandalisées.

Le nombre de plaintes n'est pas inhabituel si on le compare aux élections passées, dit la superintendante intérimaire Heather Lachine. Toutefois, le corps policier est plus proactif en 2022 et informe plus tôt les candidats du processus de plainte pour crime haineux.

Aucun regret, malgré tout

À Hamilton, M. Damptey mentionne que son organisation a dû adopter une nouvelle approche pour sa sécurité, ce qui l'a éloigné des thèmes qu'il souhaitait développer pendant la campagne. Il doit réagir rapidement à des commentaires du type je n'aime pas les wokes que lui font des électeurs, afin de désamorcer les conflits potentiels, et cela l'empêche de parler des politiques qu'il prône.

M. Damptey et Mme Kaplan-Myrth n'ont aucun regret. Le premier dit que l'autocollant suprémaciste posé sur une de ses affiches lui donne l'occasion de discuter ouvertement du racisme au cours de la campagne.

Il reconnaît que d'avoir à composer avec l'intolérance est un fardeau.

Il faut vraiment nous concentrer et discuter des moyens visant à réduire le tort vécu par les gens racialisés quand ils se présentent pour servir leur communauté , souligne M. Damptey.

Une capture d'écran d'un homme qui s'est approché de manière menaçante de la vice-première ministre fédérale Chrystia Freeland lors de son passage en Alberta, le 26 août dernier. Photo : Capture d'écran

Une montée de la haine inquiétante

Melanee Thomas, une politologue de l'Université de Calgary, exprime son inquiétude devant la montée de la rhétorique contre les politiciens et les candidats. Le harcèlement contre des femmes et des personnes provenant de la diversité vise à les empêcher de s'engager en politique, dit-elle. Il prend sa source au sein de groupes se sentant eux-mêmes menacés par la diversité.

Les gens qui croient que Dieu leur a donné le privilège d'être au-dessus des autres en raison de leur race et de leur genre sont très fâchés et veulent résister aux changements , ajoute-t-elle.

Le Canada doit évaluer le rôle des suprémacistes blancs dans les institutions politiques si on veut progresser. Le problème pourrait empirer avant que les choses s'améliorent , craint Mme Thomas.

La politologue Angelia Wagner, de l'Université de l'Alberta, a mené des recherches sur le harcèlement politique. Les femmes qu'elle a interviewées étaient au courant du problème, mais cela ne les empêchait pas de présenter leur candidature.