L’écrivaine et traductrice Lori Saint-Martin est décédée

Lori Saint-Martin s’est éteinte subitement dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, ont annoncé Les Éditions du Boréal, chez qui elle a fait paraître plusieurs œuvres littéraires et études critiques. L'écrivaine, qui était à l'aube de la soixantaine, a aussi été honorée à maintes reprises durant sa carrière pour son généreux travail de traduction.

C’est avec consternation et un immense chagrin que nous avons appris ce matin que Lori Saint-Martin est décédée subitement, à Paris, au cours des dernières heures , a écrit la maison d’édition dans un communiqué publié samedi. La triste nouvelle est confirmée, mais nous ne disposons pas de plus amples informations pour le moment.

Née en 1959 à Kitchener, en Ontario, dans une famille unilingue anglophone, Lori Saint-Martin a été séduite par la langue française durant son adolescence, avant de faire le choix de vivre et de travailler en français.

Il y a des gens qui naissent au mauvais endroit, dans la mauvaise langue et dans la mauvaise identité, et c'était mon cas , avait-elle déclaré en entrevue avec Radio-Canada en 2020, à l'occasion de la sortie de son récit autobiographique Pour qui je me prends.

Avec son mari Paul Gagné, elle a signé plus de cent traductions, qui leur ont valu une renommée internationale et plusieurs distinctions, dont quatre Prix littéraires du Gouverneur général. Lori Saint-Martin avait d'ailleurs célébré la traduction littéraire dans son livre Un bien nécessaire, paru il y a quelques mois seulement.

L'autrice Lori Saint-Martin, née dans une famille anglophone, a dédié sa vie au français. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Hommages

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont rendu un dernier hommage à l'autrice, qui devait prendre part à la rencontre Écrivaines québécoises : fictions d’Amérique mardi dans une bibliothèque de Paris.

Lori, ma chérie, je t’aime, je t’aimerai toujours. Je veux dire au monde entier l’être exceptionnel que tu étais. Ton intelligence, ta sensibilité, ton amour, ta générosité , a écrit sur Facebook son amie Flavia Garcia, elle aussi traductrice et écrivaine.

Je suis sous le choc. Comme vous tous sans doute. Je la connaissais pour la lire depuis longtemps; elle était votre amie, votre mentore , a ajouté sur la même plateforme Catherine Voyer-Léger, autrice et directrice générale du Conseil québécois du théâtre.

Lori Saint-Martin était professeure à l’UQAM, où elle effectuait notamment des recherches sur les questions féministes en littérature. Elle était également une spécialiste de l’écrivaine Gabrielle Roy, en plus d'être membre de la Société royale du Canada et de l’Académie des lettres du Québec.