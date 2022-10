Le service d’obstétrique suspendu un mois à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie avait initialement annoncé l'interruption temporaire de ce service jusqu'au 22 octobre.

La fermeture du service d'obstétrique sera cependant en vigueur jusqu'au 10 novembre en raison d'un manque de main-d'œuvre lié à des absences imprévues et diverses .

Selon l'adjoint du président-directeur général du CISSS , Lou Landry, les diverses équipes de personnel de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts sont fragiles . Il ne suffit que de quelques absences pour désorganiser un des services.

Le président du Syndicat des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold, révèle d'ailleurs qu'il manque actuellement un total de neuf infirmières au département d'obstétrique de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

« À la base, pour avoir un service très efficace sur tous les quarts de travail, ça prend environ 12 infirmières. Actuellement, il en reste trois. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec

À ses yeux, il s'agit d'une situation très préoccupante non seulement pour la région mais aussi pour l’ensemble du Québec. Des changements s'imposent rapidement , selon M. Bujold.

Pier-Luc Bujold indique qu'il manque neuf infirmières à Sainte-Anne-des-Monts (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Grave rupture de services Lou Landry confirme qu'il s'agit de la plus longue rupture de services au département d'obstétrique depuis son entrée en poste, il y a un an et demi. Il en va de même pour Pier-Luc Bujold, qui œuvre en syndicalisme depuis six ans.

Pendant la durée de cette rupture de services, le CISSS de la Gaspésie garantit que tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité des futures mères.

Un plan d'urgence a notamment été mis en œuvre le 12 octobre dernier avec un corridor de service vers l’hôpital de Matane, qui se trouve à une heure de route de Sainte-Anne-des-Monts.

Les femmes enceintes de 36 semaines ou plus reçoivent également des contacts individualisés pour assurer un bon suivi.

Le CISSS affirme travailler activement avec le SIIIEQ , le corps médical et le personnel soignant pour trouver des solutions qui pourraient être mises en œuvre au cours des prochaines semaines afin de rétablir le service de façon stable.

Parmi les pistes de solution envisagées, il y a le jumelage des infirmières auxiliaires aux infirmières sur le terrain.

Dans cette situation, les infirmières auxiliaires pourraient offrir plus de soutien aux infirmières formées lors d'accouchements.

Pier-Luc Bujold juge cette solution intéressante puisqu'elle implique le développement des compétences des infirmières auxiliaires, mais il ne croit pas qu'elle serait réalisable en raison du manque initial d'infirmières en obstétrique.

Rendre la profession plus attrayante

À plus long terme, Pier-Luc Bujold estime que le CISSS doit offrir des conditions de travail plus attrayantes non seulement pour attirer de nouvelles infirmières en obstétrique mais aussi pour assurer la rétention et la mobilisation de ces professionnelles de la santé.

Le défi à Sainte-Anne-des-Monts, c’est d’avoir du personnel qui veut travailler en obstétrique, qui est prêt à s’investir et qui reste en poste. Il faut que tout soit mis en place pour créer un département intéressant pour accueillir des infirmières dans ce secteur, ce qui n’est pas le cas actuellement , indique-t-il.

« C’est une question de survie de ce service pour la population en Haute-Gaspésie. » — Une citation de Pier-Luc Bujold

La profession d'infirmière au département d'obstétrique doit être revalorisée, selon Pier-Luc Bujold (archives). Photo : iStock / nathaphat

Le Syndicat demande également un virage complet en matière d'organisation et de fonctionnement du service d'obstétrique de cet hôpital.

On attend des retours du CISSS de la Gaspésie pour effectuer ce virage dans la bonne direction afin de maintenir les infirmières d’obstétrique en service. [...] C’est clair que ça ne peut plus continuer comme ça parce que c’est des montagnes russes. Il y a des mois où ça ne va pas si mal, d’autres mois où ça va mal jusqu'à la rupture de services , lance M. Bujold.

Il rappelle qu'en vertu du modèle actuel de fonctionnement de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, le département d'obstétrique est fusionné à celui de la multiclientèle, soit la médecine, la chirurgie, les soins palliatifs et la pédiatrie.

Le SIIIEQ suggère ainsi de dégager le service d'obstétrique des autres services pour optimiser son offre.

Le député caquiste nouvellement assermenté dans la circonscription de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, a accusé notre demande d'entrevue, mais il ne se dit pas en mesure de commenter le sujet pour le moment.