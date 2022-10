Conseils juridiques gratuits au téléphone en fin de semaine

Il s'agit d'une initiative du Jeune Barreau de Montréal (JBM) en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d'accès à l'information juridique.

La présidente du JBM , Alexandra Paquette, croit que l'initiative de son organisation est essentielle pour faciliter l'accès à la justice pour tous.

C'est un sujet d'actualité, l'accès à la justice, un débat qu'on a vu et qu'on a entendu très récemment au début octobre. Quand on voit aussi le nombre d'appels qu'on reçoit d'année en année, ça démontre que c'est encore un besoin très criant pour la société d'avoir de plus en plus de services avec l'aide juridique et les tarifs juridiques. On a l'impression de faire avancer les choses, de faire des gestes concrets pour aider à améliorer l'accès à la justice , soutient l'avocate.

Les questions les plus fréquemment posées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions.

Il y a des questions qui reviennent beaucoup. Je vous parlais de garde d'enfants : c'est la question qui revient le plus. Il y a aussi toutes les questions de droit familial, ce qui est relations de couple et par rapport aux biens à la maison, aux enfants, comment faire pour bien gérer tout ça. Une autre question qui revient souvent porte sur les droits en matière de succession , rappelle la présidente du JBM.

Alexandra Paquette s'attend toutefois à ce que les citoyens soulèvent de nouvelles préoccupations, notamment par rapport à l'immobilier. D'année en année, ça suit un peu les préoccupations sociales, donc effectivement, on s'attend à recevoir quelques appels en matière de violence conjugale. Et pour ce qui est du boom immobilier, on a remarqué plus de questions en matière de vices cachés : les gens ont acheté des immeubles sans nécessairement faire faire d'inspection, et là, on se rend compte de quelques bris ou des trucs comme ça, donc on va vouloir connaître nos droits. Ce sont quelques exemples, mais vraiment toutes les questions sont les bienvenues , mentionne la responsable.

Les citoyens pourront composer le 1 844 779-6232 de 9 h à 16 h et pourront parler à un avocat.

L'an passé, plus de 4000 appels ont été traités lors de cette initiative.