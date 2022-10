La Nuit des sans-abri soulignée en Abitibi-Témiscamingue

À Rouyn-Noranda, l'événement a été souligné à la Place de la citoyenneté pour une soirée conviviale.

Il y avait une tente pour accueillir les participants avec un souper populaire et des breuvages chauds ainsi qu'un spectacle improvisé pour l'occasion. Les organisateurs ont également installé un parcours pour les tout petits .

Il s'agit d'un événement de sensibilisation à la situation de pauvreté et d’itinérance et souligner les difficultés auxquelles fait face cette frange de la population, explique l'intervenant pour le Groupe Image, Alexandre Viau.

Il rappelle que la réalité des sans-abri dans la région est parfois différente de celle des grands centres.

C'est sûr que c'est plus caché. La personne va habiter chez peut-être son oncle, ensuite chez une autre personne qu'elle connaît pour peut-être se diriger vers la rue tranquillement. C'est beaucoup ça. Tu as des gens aussi qui vont avoir une place dans des services comme La Maison du Soleil Levant qui ici justement pour l'itinérance. Mais y a quand même plusieurs formes. C'est sûr, avoir plus qu'un endroit pour accueillir les gens, ça serait bien, mais honnêtement, ça serait vraiment d'avoir des logements sociaux , lance celui qui a été travailleur de rue pendant plusieurs années.

L'itinérance est aussi présente à Amos qui a tenue une soirée pour souligner l'événement au parc de la Cathédrale.

La problématique existe aussi à Amos mais elle est moins visible parce qu'il fait froid et les gens ne peuvent pas dormir dans la rue. Ça va plus se passer chez un ami ou à l'entrée de certains édifices , explique l'agente de développement à Corporation de développement communautaire d'Amos, Mylène Plante.

Elle espère que la population va être plus ouverte et compréhensive envers cette frange de la société.

La Nuit des Sans-abri a également été soulignée à La Sarre et Ville-Marie.