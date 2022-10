Il a donné au reste du monde le spectacle – théâtral et parfaitement huilé, d’une synchronisation parfaite, voire terrifiante, dans l’enceinte rouge et or du Palais du peuple – d’un retour aux sources totalitaires du régime fondé par Mao Zedong en octobre 1949.

Tonalités belliqueuses

Le discours prononcé le 16 octobre par le président à vie (officieux, sinon officiel) qu’est devenu Xi Jinping, à l’aube d’un troisième mandat de cinq ans, avait des tonalités belliqueuses. Il a parlé de Taïwan en ces termes : Nous ne promettrons jamais de renoncer à l’usage de la force, […] la réunification complète de notre pays doit être réalisée; elle le sera sans aucun doute.

Xi a parlé d’un monde dangereux, où certains rêvent de nous éliminer . Mais ceux-ci trouveront sur leur chemin, assure-t-il, le mur d’acier formé par le peuple chinois . Ce mur le protégera contre les vents forts et les hautes vagues qui menacent à l’horizon. Nous devons être prêts au combat.

La Chine dispose déjà de l'armée la plus nombreuse du monde. Photo : Associated Press / Mark Schiefelbein

Toutes ces expressions évoquent Mao et ses fameux aphorismes d’un autre siècle.

Le changement d’orientation de la dernière décennie, les années Xi Jinping , peut s’illustrer par l’évolution du vocabulaire et des mots-clés contenus dans son discours, comparé aux précédents (les siens en 2012 et 2017, et auparavant ceux de ses prédécesseurs).

Certes, beaucoup d’éléments du langage communiste restent immuables, marqués par une langue de bois assommante, comme l’illustre ce passage du camarade Xi : Les politiques, principes, plans et décisions majeurs du Comité central du PCC se sont avérés en tous points corrects. La voie du socialisme à la chinoise est conforme aux réalités de la Chine, reflète la volonté du peuple chinois et répond à l’appel de l’époque.

Mais des spécialistes et des correspondants sur place, comme Guido Santevecchi, du Corriere della Sera, se sont donné le mal de faire des décomptes, analysant à la loupe le discours du camarade-président. Avec des statistiques relatives à la préséance de certains mots ou expressions sur d’autres, qui naguère avaient davantage la cote.

Ainsi, dans ce discours de deux heures, prononcé par Xi le 16 octobre, l’expression développement économique était en nette baisse, alors que l’usage de mots comme contrôle et sécurité (89 mentions contre 40 en 2012) montait en flèche.

Du pragmatisme au dogmatisme

Cette évolution du vocabulaire peut sembler anodine, mais elle traduit le passage – accentué sous Xi Jinping – du pragmatisme, trait marquant des décennies 1990 et 2000, vers un retour en force, dans les années 2010, de l’idéologie comme moteur central du régime.

Ce retour de l’idéologie va de pair avec la centralisation du pouvoir. Non seulement Xi Jinping concentre-t-il entre ses mains plus de pouvoirs que tous ses prédécesseurs, à l’exception de Mao Zedong, mais il le fait en ramenant – même dans un contexte économique très différent de celui des années Mao – l’idéologie marxiste et le rôle capital du contrôle de l’État.

Et ce, non seulement dans la société de surveillance totalitaire et ultra-technologique qu’est devenue la Chine en 2022 (où les caméras omniprésentes et les téléphones portables sont des instruments privilégiés de contrôle), mais également dans l’économie, où une reprise en main de l’entreprise privée, par le parti, est visible partout. Une ordonnance de 2018 stipule que toutes les entreprises sans exception doivent désormais avoir leur cellule du PCC.

De la direction collective à celle d’un seul homme

Un culte de la personnalité s'est créé autour de Xi Jinping. Photo : afp via getty images / GREG BAKER

Pendant les 20 années précédant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping (1992-2012), la Chine avait eu des dirigeants plus effacés, qui ne faisaient pas l’objet d’un culte de la personnalité dans les médias. Au contraire de ce qu’on voit aujourd’hui autour de Xi Jinping, dont les photos, vidéos, citations, décrets, ordonnances, sont partout : à la télévision, sur les écrans géants des rues, sur votre portable dès que vous l’allumez.

Avant lui, les présidents apparaissaient plutôt comme des chefs d’équipe d’une direction autoritaire. Certes, la Chine communiste n’a jamais été démocratique : il n’y a pas d’élections libres, pas de débats ouverts sur les grandes questions de société, ni de médias pluralistes ou de justice indépendante.

Mais dans les années 1990 et 2000, c’était tout de même une direction collective, sous les présidents Jiang Zemin et Hu Jintao, avec un changement de garde obligatoire tous les dix ans (deux mandats au maximum)… pour éviter justement les dérives du passé : totalitarisme, dogmatisme communiste, culte de la personnalité, repli économique et régression.

Au sommet du parti, il y a ce qu’on appelle le Comité permanent , comprenant sept ou neuf personnes selon les périodes. Avant Xi Jinping, c’était un vrai groupe délibératif où s’affrontaient des intérêts (régionaux, par exemple) et des points de vue différents sur diverses questions : libéraliser l’économie ou pas; laisser aller le secteur privé (ce qui a été fait); tolérer ou non un peu de critique sociale.

Dans les années 1990 et 2000, il y a eu en Chine l’embryon d’une société civile autonome, avec quelques publications (comme le fameux Nanfang Zhoumo ou Week-end du Sud ) qui critiquaient et enquêtaient, notamment sur la corruption et les scandales environnementaux. Et avec quelques cours de justice qui pouvaient affirmer leur autonomie et y aller parfois de jugements étonnants. Une certaine idée de l’État de droit , même dans un contexte autoritaire, faisait son chemin.

Aujourd’hui, tout cela est terminé.

Nouvelle glaciation communiste

Des défenseurs des droits de la personne pensent que des membres de la minorité musulmane ouïgoure sont détenus dans des camps de rééducation en Chine comme celui-ci. La photo a été prise en mai 2019. Photo : Getty Images / AFP / GREG BAKER

Sous couvert de lutte contre la corruption (parfois réelle, souvent justifiée, mais aussi sélective selon les clans qui s’affrontaient, amis ou non du président), les années Xi Jinping ont vu une reprise en main impitoyable. Avec le refus affirmé des valeurs universelles , un contrôle policier sans précédent, une répression totale de la dissidence et des minorités régionales (Ouïgours et Tibétains).

Cette nouvelle glaciation communiste se voit couronnée et illustrée par le troisième mandat octroyé à Xi en 2022. Mandat qui sera vraisemblablement confirmé ce samedi 22 octobre (au moment où ces lignes sont écrites) par le congrès du parti, puis confirmé dès le lendemain par le Comité central renouvelé qui se réunira dans la foulée.

Un congrès comme celui-là est une opération visant à convaincre tous les spectateurs (1,3 milliard de Chinois et de Chinoises) que le contrôle est total. Donc, que tout va bien sous la gouverne bienveillante et éclairée du parti et de son guide sublime. Ou encore (pour ceux qui oseraient penser autrement) que toute résistance est vaine.

Illusion de contrôle total

Bien entendu, il y a là une illusion de contrôle total, que la dure réalité peut, un jour ou l’autre, venir contredire.

Dans les faits, le parti ne maîtrise pas tout. Son virage dogmatique et néototalitaire survient alors que, à l’interne comme à l’international, les nuages s’accumulent. L’économie donne des signes de ralentissement marqué, au point où la publication des dernières statistiques, en octobre, a été suspendue in extremis. Les problèmes écologiques se multiplient dans ce pays aux fleuves archipollués, champion mondial de la consommation de charbon.

Quant à la politique zéro COVID , réaffirmée par Xi dans son discours, elle illustre jusqu’à l’absurde la volonté de contrôle à tout prix, par une direction devenue plus idéologique et moins pragmatique. Cette obsession du contrôle peut avoir pour prix un affaiblissement économique. La Chine a des fragilités qui peuvent échapper aux moyens exorbitants du parti.

À l’international, la tension monte. Les États-Unis, et maintenant l’Europe, désignent la Chine comme un adversaire , un défi qu’il faut affronter. Les années où le monde entier, Occident compris, allait faire des courbettes et signer des contrats à Pékin sont révolues. Quant à la guerre en Ukraine, elle s’avère, de plus en plus, une mauvaise surprise et un embarras pour la Chine, ce qui pourrait (peut-être) conduire à des révisions sur Taïwan.

Donc un parti apparemment tout-puissant à l’heure de son 20e congrès, mais une Chine qui pourrait en sortir paradoxalement affaiblie. Ce qui n’est pas forcément rassurant.