Zachary Richard, batailler pour le français et la planète

C’est accompagné d’un orchestre de chambre et d’amis musiciens que Zachary Richard reprend ses succès comme « L’arbre est dans ses feuilles », « Pagayer » ou encore « Cap enragé », dans Danser le ciel. Ce projet m’a permis d’approfondir le regard sur mon répertoire et d'explorer certaines harmonies , a-t-il expliqué en entrevue avec Patrice Roy. Bien que ce soit les mêmes mélodies, ce sont de nouvelles chansons.

Pouvoir enregistrer avec un orchestre de chambre était très excitant, car ce n’est pas mon monde , a-t-il ajouté. Moi, je viens du folk.

Sur le disque et sur scène, il interprète notamment Au bord du lac Bijou, une chanson d’amour qu’il avait écrite au bord d’un lac de sa Louisiane natale, puis rangée dans un tiroir. Vingt ans plus tard, il l’a ressortie pour la dépoussiérer, revigoré par sa participation au premier Congrès mondial acadien, en 1994, alors qu’il menait une carrière en anglais, 15 ans après avoir quitté le Québec.

Autre classique renouvelé : La ballade de Jean Batailleur. Ce morceau est né, d’un coup, à la suite de ce même congrès et d’une joyeuse ivresse causée par une bière blanche bue sur la rue Ontario, à Montréal, pendant qu’il écoutait Milord, d’Édith Piaf.

Je viens d’un pays de batailleurs, de sauvages , a-t-il souligné à Patrice Roy. Jean Batailleur est le cri sauvage de quelqu’un de mauvais qui ne veut pas l’être. C’est la tendance autodestructrice que nous avons tous à l’intérieur de nous, le combat entre le bien et le mal dans son propre cœur.

Choisir l’espoir

Si Zachary Richard est bien conscient de la menace constante qui pèse sur le français en Amérique du Nord, il refuse de se laisser gagner par le pessimisme.

À l’époque de mes grands-parents, en 1900, 85 % des habitants du sud-ouest de la Louisiane étaient des unilingues francophones. C’est sûr qu’on ne va jamais retrouver ça , a-t-il dit.

La question n’est pas de savoir si ça va plus mal ou mieux, mais qu’allons-nous faire pour préserver le français et le promouvoir? , a-t-il poursuivi. Je ne me permets pas d’être découragé.

Pour lui, l’important est d’être en action.

« L’espoir, ce n’est pas comme pogner à la loterie. C’est un choix et un engagement! » — Une citation de Zachary Richard, chanteur

Il faut aller de l’avant, se confronter aux défis, et surtout, comme le dit mon amie [l’écrivaine acadienne] Antonine Maillet, avoir confiance en l’avenir et faire place à la surprise qui ne sera pas forcément mauvaise.

Aimer la planète, et donc la protéger

En plus d’avoir fait de la défense de la langue française le combat de sa vie, Zachary Richard milite aussi pour la préservation des milieux naturels. Ces deux luttes trouvent leurs racines dans le même terreau : l’amour.

J’aime la culture française en Amérique du Nord et j’aime l’environnement. Quand on aime des choses et qu’on les voit être menacées, c’est une réaction humaine et naturelle que de vouloir les protéger.

Je ne pense pas avoir fait un effort extraordinaire , s’est-il défendu. Il y en a d’autres qui font tellement plus que moi et qui continuent de faire plus que moi.

En s’engageant pour ces causes, l’artiste de 73 ans n’a que le sentiment de suivre son cœur et de perpétuer des valeurs inculquées par ses parents. J’ai été élevé dans une famille où [la notion de] service à la communauté est très importante. Mon père m’a montré que, pour être bien, il faut donner.

Zachary Richard au milieu des arbres qu'il a plantés sur son terrain dans la région de Lafayette, en Louisiane. Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

Mais où va le Québec?

En juin dernier, le premier ministre François Legault a mis en garde contre une possible « louisianisation » du Québec si la province ne contrôle pas davantage l’immigration. Le chanteur cajun accepte ce terme, même s’il trouve que c’est un peu dérangeant pour un Louisianais de l’entendre.

Si je reproche quelque chose à ceux qui parlent de louisianisation, c’est juste de ne pas être suffisamment nuancés par rapport à la réalité que nous vivons tous les jours [en tant que] communautés de langue minoritaire en Amérique du Nord.

Depuis sa première découverte émerveillée du Québec en 1975 et l’effervescence de la victoire de René Lévesque en 1976, Zachary Richard a vu la province changer, et aujourd’hui il ressent une certaine confusion, et même une perplexité devant les débats sur l’identité qui animent la province présentement.

Il y a un certain brouillard qui s’est installé. Avant, c’était plus clair : on voulait un pays indépendant, on était pour ou contre. Là, je trouve que le Québec est devenu un labyrinthe entre les questions d'accommodements, d’immigration, d’assimilation. Il y a tellement de nuances, de questions, de pièges que moi-même je perds un peu le nord au Québec.

« J’ai passé la moitié de ma vie ici, la moitié de mon cœur est bleu avec une fleur de lys, mais quelque part je me demande : "qu’est-ce que vous êtes, qu’est-ce que nous sommes, en train de faire?" » — Une citation de Zachary Richard, chanteur

L'artiste croit qu’il faut donner aux jeunes et aux personnes immigrantes des raisons de vouloir parler le français.