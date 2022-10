Highly Sensitive : les petites décisions et les grandes toiles de Laurence Nerbonne

Pour l’artiste, Highly Sensitive est l’occasion de révéler une facette méconnue d'elle-même au public : sa vulnérabilité, présentée sous forme de 14 portraits grand format peints à l’acrylique.

Je me protège beaucoup comme personne, j’ai des postures assez fortes, et j’avais le goût de montrer ma vulnérabilité, un côté de moi-même auquel je donne peu accès. J’avais envie de l’ouvrir un peu aux gens , explique-t-elle en entrevue avec Radio-Canada.

Parmi les personnes ayant posé pour Laurence Nerbonne, on retrouve l’humoriste et scénariste Kim Lévesque-Lizotte, ainsi que le comédien Maxime Le Flaguais, dans un clair-obscur rappelant un éclairage à la bougie. L’artiste a préparé aussi deux autoportraits.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le comédien Maxime Le Flaguais fait partie des modèles de Laurence Nerbonne. Photo : Laurence Nerbonne

La peinture avant la scène

Avec cette exposition, Laurence Nerbonne dévoile aussi son talent pour la peinture à son public, qui la connaît surtout pour ses trois albums, dont XO, qui a remporté le prix Juno de l'album francophone de l’année en 2017.

Pourtant, Laurence Nerbonne pratique cette discipline artistique depuis longtemps — bien avant que sa carrière musicale ne décolle. Elle est représentée par une galerie torontoise depuis une quinzaine d'années, et a exposé ses œuvres ici et à l’international.

À ses débuts, ses toiles lui ont même permis de payer son appartement et les dépenses du quotidien. Puis, la musique a progressivement pris la place de ses grands portraits, au point où Laurence Nerbonne a oublié ses pinceaux pendant cinq ans.

C’est le temps libre de la pandémie, mais surtout une rencontre inattendue avec Marc Séguin lors d’un gala, qui l’a convaincue de se remettre à la peinture il y a environ un an. Enweille, déniaise! : ce sont les mots que le cinéaste lui aurait dits, ou à peu près.

Ça m'a donné la petite énergie qui me manquait pour tout débuter , avoue Laurence Nerbonne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Pour ses portraits comme pour ses autoportraits, Laurence Nerbonne fait confiance à son intuition lorsque son pinceau rencontre la toile. Photo : Laurence Nerbonne

Art intuitif

Quand elle se place devant ses toiles, Laurence Nerbonne tente de mettre son cerveau à off , et de laisser son pinceau la guider.

C’est vraiment une construction qui se fait petit à petit. Et souvent, la toile te surprend et t’amène à un endroit où tu ne serais pas allé. J'essaie de garder ce canal-là le plus libre possible, et de ne pas me placer entre moi et mon inconscient , dit Laurence Nerbonne.

« Peindre, c'est un ensemble de petites décisions. Vais-je à gauche? À droite? Mon trait, comment est-ce que je le fais? Et chaque décision influence la prochaine. » — Une citation de Laurence Nerbonne

L’artiste adopte une posture semblable pour sa carrière de peintre. J’essaie d’être dans le moment présent, de ne pas trop anticiper la suite , confie-t-elle.

Laurence Nerbonne entrevoit son parcours comme un long fleuve tranquille , durant lequel elle compte aborder la peinture comme un mode de vie , refusant d’en faire une business . Seule certitude : à 80 ans, elle maniera encore ses pinceaux.

L’exposition Highly Sensitive est présentée du 21 octobre au 8 novembre à la Galerie S16 de Westmount. Elle regroupe 14 œuvres grand format de Laurence Nerbonne.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.