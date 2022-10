Alors que l’automne avance de plus en plus, la stabilité se poursuit pour le nombre de cas de COVID-19 confirmés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le nombre de résultats positifs, obtenus en laboratoire parmi les groupes prioritaires, ne bouge à peu près pas depuis six semaines.

Selon le bilan hebdomadaire publié mercredi par l’Institut national de santé publique du Québec, il y a eu 231 cas positifs contre 226 dans la semaine du 12 au 18 octobre, comparativement à 226 la semaine précédente.

Nombre de cas Nombre de cas Semaine Nouveaux cas 7 au 13 septembre 245 14 au 20 septembre 214 21 au 27 septembre 234 28 septembre au 4 octobre 258 5 octobre au 11 octobre 226 12 octobre au 18 octobre 231

Pour ce qui est des décès liés à la COVID-19, il y en a eu un seul en octobre au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il est survenu le 2. Le total demeure donc à 524 depuis le début de la pandémie.

Du côté des hospitalisations liées à la COVID-19, que ce soit le diagnostic principal ou secondaire, elles sont passées de 38 à 41 en une semaine. Une personne se trouvait aux soins intensifs mardi selon les données de l’INSPQ.

Il n’y a que pour les éclosions déclarées dans les hôpitaux de la région qu’une augmentation est notable, même s’il s’agit d’éclosions de moins de cinq cas. Selon le bilan du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean publié mercredi, il y en avait cinq cette semaine plutôt que deux la semaine précédente. Deux unités sont touchées à Jonquière et une à Chicoutimi, Alma et La Baie.