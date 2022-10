La Ville de Trois-Rivières abandonne son projet de piscine au Centre Jean-Noël Trudel

C’était une promesse électorale du maire Jean-Lamarche. S’il était réélu en 2021, il comptait convaincre le conseil municipal d’aller de l’avant avec le projet de construction d’une piscine semi-olympique au Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel. Ce projet est abandonné et remplacé par un autre projet de construction de piscine intérieure.

Cela ferait un an que le projet de construction de piscine a été abandonné, selon le directeur général du Centre Jean-Noël Trudel, Gaétan Laperrière. À l’automne 2021, octobre, septembre à peu près, on a décidé qu’on ne pourrait pas faire le projet, parce que la volonté de la population était d’avoir un plus gros projet. L’espace de terrain qu’on a ici, malheureusement, ne pouvait pas accueillir ce genre d’infrastructure.

Selon plusieurs sources, le site qui serait à l’étude est celui où logeait l’aréna Jean-Guy Talbot, à côté de l’Académie les Estacades. La Ville souhaite y construire un complexe multisports. On y inclurait une piscine de dimensions semi-olympiques.

La direction du centre communautaire Jean-Noël Trudel resterait tout de même impliquée dans les opérations, mais la construction sera la responsabilité de la ville.

Si le projet va de l’avant, des élus soutiennent qu’il faudra plusieurs années avant que cette piscine puisse accueillir ses premiers nageurs en raison des démarches qu’il faut recommencer.

Avec les informations de Raphaël Brouillette