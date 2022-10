Des Manitobains d’origine haïtienne consternés par les violences en Haïti

Des Manitobains d'origine haïtienne se disent consternés par la violence en Haïti et inquiets pour leurs proches.

Ces jours-ci, quand Arisnel Mesidor reçoit un appel d'un proche, son cœur se serre, car il craint que les nouvelles ne soient mauvaises.

Son pays natal fait face à des problèmes sociaux, économiques et politiques depuis des décennies, en plus d'être souvent frappé par des catastrophes naturelles.

Des gangs criminels font régner la terreur à Port-au-Prince et dans plusieurs grandes villes d’Haïti. Les enlèvements sont également en hausse.

Le pays fait simultanément face à des pénuries de carburant, d'eau et d'autres produits de première nécessité et doit aussi affronter le retour du choléra.

Près de 100 000 enfants haïtiens de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère, selon les Nations unies.

Une fillette remplit un contenant d'eau dans un ravin, à Port-au-Prince, le 15 octobre 2022. Photo : Associated Press / Odelyn Joseph

L'administration du président Ariel Henry a demandé une aide des pays étrangers au début du mois d'octobre. De leur côté, les Nations unies ont appelé à la création d'une force d'action multinationale contre la malnutrition.

Arisnel Mesidor veut faire venir ses parents au Canada, mais il connaît des difficultés. Il est compliqué pour eux d'obtenir les formulaires de demande d'immigration de base, raconte-t-il.

C'est un État défaillant. C'est le terme qui me vient à l'esprit ces jours-ci. C'est devenu impossible de vivre en Haïti , dit celui qui est consultant en immigration à Winnipeg.

De son côté, Bathélemy Bolivar, un professeur de l'Université du Manitoba, affirme que sa famille décrit la vie en Haïti en ce moment comme étant l'enfer .

La situation était déjà mauvaise, mais le pire est peut-être en train de se produire , ajoute-t-il.

Méfiance à l'égard de l'aide internationale

Selon Bathélemy Bolivar, les appels à l’aide internationale de la part du gouvernement haïtien ne sont pas nécessairement en phase avec une population de plus en plus privée de ses droits et mécontente de la façon dont le président Henry a pris le pouvoir.

Bathélemy Bolivar est un professeur à l'Université du Manitoba. Il a quitté Haïti il y a plus de 20 ans. Photo : Radio-Canada

M. Bolivar rappelle également les ingérences politiques et les interventions internationales passées, en citant celles des Casques bleus de l'ONU associées à une éclosion de choléra. Il explique que de nombreux Haïtiens ont des sentiments partagés en ce qui a trait à une aide étrangère supplémentaire en ce moment, même s'ils savent qu'ils en ont besoin.

Il y a un décalage entre ce que le gouvernement demande, c'est-à-dire une sorte de force d'intervention militaire pour imposer la paix, et ce que disent les gens dans la rue qui veulent de l'aide de la communauté internationale, mais ne veulent pas une sorte d'occupation. Il y a un déficit de confiance , relate Bathélemy Bolivar.

Les Haïtiens se sentent impuissants

Membre du Regroupement des Haïtiens du Manitoba, Pierre Delcy affirme que la population haïtienne est résignée et croit que l'aide extérieure est nécessaire.

C'est le désespoir. Nous sommes essentiellement des spectateurs. Nous avons l'impression qu'il n'y a rien que nous puissions faire , dit Pierre Delcy.

Pierre Delcy est membre du Regroupement des Haïtiens du Manitoba. Photo : Google Meets

De plus, ajoute-t-il, de nombreux membres de la diaspora se sentent impuissants.

Comme lui, de nombreux Haïtiens vivant à l'étranger envoient souvent de l'argent pour aider les membres de leur famille en Haïti. Or, la vague d'enlèvements freine les ardeurs, affirme Pierre Delcy.

Il dit qu'il se sentirait coupable si son frère se faisait enlever parce qu'il lui aurait envoyé des fonds.

Pierre Delcy espère que le Canada, les États-Unis, la France et d'autres membres de la communauté internationale trouveront un moyen de répondre aux besoins des Haïtiens, tout en respectant la souveraineté du pays.

Le Canada a récemment envoyé des véhicules blindés en Haïti. Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que le pays agit avec prudence pour permettre à Haïti d’être le moteur de son propre changement durable .

Avec les informations de Bryce Hoye