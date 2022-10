Pas de travaux majeurs prévus au Vieux-Quai de Sept-Îles

Bien que l'état du Vieux-Quai de Sept-Îles continue de se dégrader, son propriétaire, Pêches et Océans Canada (MPO), ne compte pas procéder à sa réfection.

Le directeur régional du Programme des ports pour petits bateaux du MPO , Boussaad Akrour, l'a confirmé vendredi.

Ottawa qualifie le quai de non essentiel à l'industrie de la pêche. C'est pourquoi aucun investissement majeur de restauration n'est prévu, explique M. Akrour.

Le quai de Sept-Îles a été inclus en 2005 dans la liste des ports non essentiels. Notre mandat est de maintenir ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche.

En février dernier, Radio-Canada rapportait que le Vieux-Quai de Sept-Îles commençait à s’affaiblir.

La situation s'est détériorée depuis. Un rapport d'inspection sous-marine commandé par Pêches et Océans Canada et livré l'été dernier fait état de corrosion importante et de cratères dans la structure.

« Il y a des perforations qu'on peut juger de modérées à élevées dans certaines parties. » — Une citation de Boussaad Akrour, directeur régional du Programme des ports pour petits bateaux

La durée de vie de ce type d'infrastructure est de 30 à 35 ans, confirme M. Akrour. Or, le Vieux-Quai de Sept-Îles a été construit il y a 40 ans, en 1982.

Malgré tout, Pêches et Océans Canada affirme que le quai demeure sécuritaire.

Pour cependant éviter que son état se détériore encore plus, le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, demande à Ottawa d'effectuer les réparations nécessaires.

C'est une infrastructure qui ne m'appartient pas, donc c'est à eux d'assurer la sécurité. [...] C'est eux qui ont commandé cette inspection-là. C'est à eux de l'entretenir , explique-t-il.

Ottawa ne procédera à des travaux sur le quai que si la sécurité des usagers est en jeu, indique Boussaad Akrour.

Avec les informations d'Aurélie Girard