La conseillère municipale torontoise Cynthia Lai décède en pleine campagne

Je connais Cynthia depuis plus de 20 ans et j’ai toujours été impressionné par sa force et son professionnalisme, que ce soit en politique ou comme première Sino-Canadienne élue [en tant que] présidente de la chambre immobilière Toronto Real Estate Board , a indiqué John Tory.

Il a précisé que les drapeaux seront mis en berne à la mémoire de la conseillère municipale à l'hôtel de ville.

Le personnel de campagne de Cynthia Lai a annoncé sa mort par communiqué vendredi. Il n’a pas mentionné la cause du décès.

Élue en 2018, Cynthia Lai représentait Scarborough Nord au conseil municipal de Toronto. Elle a aussi siégé aux comités du budget et du développement communautaire.

Selon les informations de la Ville, Cynthia Lai a immigré à Toronto depuis Hong Kong dans les années 1970.

Elle a également été présidente de la chambre immobilière Toronto Real Estate Board (TREBB) en 2003 et 2004.

On se souviendra d'une agente immobilière accomplie et une fervente défenseure de sa communauté ainsi qu'une championne pour accroître la participation des femmes dans le gouvernement municipal , peut-on lire dans un communiqué envoyé dans la soirée par le TREBB .

Une politicienne aimée et respectée

De nombreux politiciens et acteurs communautaires ont exprimé leur tristesse et leur affection pour Cynthia Lai sur les réseaux sociaux.

Cynthia était dédiée à sa communauté et son service public restera dans nos mémoires , a déclaré le conseiller municipal sortant de Toronto - Saint-Paul, Josh Matlow.

Cynthia Lai était aimée et respectée par les électeurs qu'elle représentait, selon ses collègues. Photo : CBC / Patrick Swadden

Kristyn Wong-Tam, qui a siégé au conseil municipal de Toronto avant de se lancer en politique provinciale, s’est aussi dite profondément attristée par la mort de [son] amie Cynthia Lai .

Même si nous ne votions pas de la même façon, Cynthia et moi nous sommes tout de suite bien entendues , a-t-elle expliqué, soulignant qu’elles étaient toutes deux immigrantes, avec une langue maternelle autre que l’anglais.

Elle était généreuse et aimante. Nous nous appelions petite soeur et grande sœur. Cynthia aimait sa famille et sa communauté. Elle va nous manquer.

Le conseiller sortant Brad Bradford a aussi dit que Cynthias Lai était son amie et a offert ses condoléances à sa famille.

« L’ayant visitée dans Scarborough Nord, il est clair qu’elle était aimée par les citoyens de son quartier et qu’elle les représentait de façon sincère et authentique. Elle va nous manquer. » — Une citation de Brad Bradford, conseiller municipal sortant de Beaches-East York

Je pense que tout le monde à Scarborough est attristé d’entendre que notre amie et collègue, la conseillère Cynthia Lai, est morte , a également déclaré la conseillère sortante de Scarborough-Rouge Park, Jennifer McKelvie.

De nombreux autres internautes ont rendu hommage à Mme Lai sur Twitter, incluant le chef de la police de Toronto, James Ramer, et le premier ministre ontarien, Doug Ford.

L’élection est maintenue

La Ville précise toutefois que les élections pour Scarborough Nord sont maintenues pour le 24 octobre. Les bulletins de vote ayant déjà été imprimés, le nom de Cynthia Lai y figurera le jour de l'élection.

Toutefois, les votes pour la candidate défunte ne seront pas comptabilisés. Puisqu’il reste illégal de voter deux fois, les électeurs qui ont voté par anticipation pour Cynthia Lai ne pourront pas voter de nouveau.

Avec des informations de CBC et de la Presse canadienne