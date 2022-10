Un cheval plutôt qu’un psychologue : une fondation de l’Outaouais mise sur l’équithérapie

Anne-Sophy St-Jean attend de voir un psychologue depuis plus de deux ans. Devant cette impasse, cette jeune femme s'est tournée vers la zoothérapie, plus particulièrement la thérapie assistée par les chevaux (TAC), pour s'aider à reprendre le contrôle de son quotidien.

La TAC est une approche thérapeutique utilisée pour répondre à divers besoins. Selon le site Internet de la Fondation Red Robin, cette thérapie peut convenir à atténuer plusieurs problèmes comme l'anxiété, la dépression ou le trouble du spectre de l'autisme.

Anne-Sophy St-Jean attend de voir un psychologue depuis plus de deux ans. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La première fois que je suis venue ici, j'avais un manque d'estime, j'étais très anxieuse, j'avais de la colère que je ne gérais pas, j'avais de la tristesse , énumère-t-elle. J'abandonnais facilement et j'étais toujours perdue , raconte Anne-Sophy St-Jean.

Déjà, elle remarque une amélioration de son état.

« Depuis que je suis ici, j'ai plus de leadership et plus de confiance. » — Une citation de Anne-Sophy St-Jean

La jeune femme ne monte pas à cheval, mais elle interagit avec lui. Les commandes sont simples afin d'accompagner l'animal sur un parcours, qui est conçu sur mesure en fonction de ce qu'elle a à travailler.

Lors de ses séances, Anne-Sophy peut demander toutes sortes de choses à son compagnon équestre, comme on le ferait avec un chien.

La présidente de la Fondation Red Robin, Andray Renaud, explique que les chevaux sont des animaux tout indiqués pour la thérapie puisqu'ils sont dotés d'une extrême sensibilité .

Le cheval va décoder les signaux que le client envoie, autant le langage corporel que son état intérieur , illustre-t-elle. Par exemple, le cheval va sentir que la personne est anxieuse, puis il va répondre ou comprendre que la personne veut communiquer, qu'il y a un danger physique ou psychologique.

Andray Renaud, présidente de la Fondation Red Robin Photo : Radio-Canada / Christian Milette

À ce moment, les intervenantes vont observer le comportement du cheval et celui du client. À la lumière de tout ça, on va poser des questions avec notre protocole, ce qui va aider le client à faire une meilleure introspection , poursuit Mme Renaud.

En entrevue, la présidente de la fondation a indiqué que les bénévoles sont formés sur place.

Cette méthode a permis à Anne-Sophy de trouver un nouvel ami qui l'accepte sans jugement.

Ce n'est pas comme une personne : tu n'as pas peur qu'il te juge, parce que c'est un cheval , renchérit Anne-Sophy. Il ne peut pas parler, il peut juste t'écouter et t'aider.

Toutes les intervenantes de la fondation sont des bénévoles. Même si elles sont là pour aider des personnes comme Anne-Sophy à retrouver un équilibre, elles semblent elles aussi en retirer des bienfaits.

C'est la raison pour laquelle je viens ici , ajoute Marie-Josée Villeneuve. Je grandis avec ces jeunes-là.

« Ça nourrit l'âme d'une façon qu'on ne peut pas décrire. » — Une citation de Marie-Josée Villeneuve, intervenante à la Fondation Red Robin

On est très fières, on voit les résultats. On le voit à toutes les sessions et avec tous les gens qu'on rencontre , ajoute Angèle Bastien, elle aussi intervenante à la Fondation Red Robin. Il y a des choses merveilleuses qui se passent , dit-elle.

Angèle Bastien, intervenante à la Fondation Red Robin à L'Ange-Gardien. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La fondation a offert plus de 500 heures d'atelier depuis ses débuts, il y a cinq ans. Elle vient d'ailleurs de recevoir un don de 14 000 $ de la part de Bell à l'occasion de la campagne de financement Bell cause pour la cause . C'est une histoire d'amour entre l'humain et son cheval qui semble être bénéfique autant pour l'un que pour l'autre.

Avec les informations de Christian Milette