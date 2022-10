Le début de la saison de ski approche tranquillement en Alberta

Avec un début d’automne marqué par des températures plus élevées qu'à l’habitude, l'arrivée de températures plus fraîches ces prochains jours annonce le début, d'ici un mois, de la saison de ski en Alberta.

Ceci est un signe qu'il pourrait y avoir de la neige dans plusieurs régions selon Natalie Hasell, une météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement et Changement climatiques Canada. Elle explique que l’Alberta a été sous l'influence d’une crête de haute pression depuis l'été jusqu’au début de l'automne.

Natalie Hasell précise que cet événement météorologique amène des pressions atmosphériques plus hautes et un ciel plus clair empêchant ainsi la formation de nuages, et donc de précipitations.

Cette semaine, on voit que cette crête se déplace et se dissipe , souligne-t-elle. On devrait voir des températures en altitude rester plus près de zéro et sous zéro.

« C’est tout à fait possible que les pistes de ski soient ouvertes pour la mi-novembre. » — Une citation de Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes, Environnement et Changement Climatique Canada

De l'équipement en vente ce week-end

Les amateurs de ski et de planches à neige qui ont besoin de nouvel équipement pour la saison pourront en trouver en rabais à un événement qui se tient ce week-end à Calgary.

De retour après deux ans de pandémie, l’événement à but caritatif Calgary New and Used Ski Sales offre de l’équipement de ski, de planche à neige et des vêtements pour l’hiver. Tout peut être acheté soit neuf, soit usé.

Geoff Scotton, président de cet événement, explique que trois organismes à but non lucratif organisent cette vente depuis 1963 : le Club de ski de Calgary, la division de Calgary de la Patrouille canadienne de ski et l’association de développement sportif du lac Louise.

Du 21 au 23 octobre, les gens peuvent se rendre à l'aréna Max Bell pour acheter de l'équipement de ski et de planche à neige à plus bas prix. Photo : Radio-Canada / William Hamelin

Vendredi, il disait s’attendre à recevoir 4000 personnes le premier jour – la journée la plus achalandée – et au moins 10 000 personnes pendant les trois jours. Un nombre qui serait semblable à l’achalandage d’avant la pandémie.

Pour la communauté du ski, c’est un événement qui marque le début de la saison de ski , dit-il. Nous sommes fiers d’être de retour!

Geoff Scotton espère qu’il neigera dans les prochaines semaines pour que la saison de ski puisse enfin bien commencer cette année.

Peut-être une ouverture de saison début novembre

Kendra Scurfield, directrice de la marque et des communications pour la station de ski Banff Sunshine Village, partage les mêmes souhaits que Geoff Scotton. Elle espère qu'il neigera assez ce week-end pour que la station de ski puisse ouvrir aux alentours du 10 novembre.

Donald Beaulieu, le vice-président des ventes et du marketing de la station, explique quant à lui attendre le gel pour pouvoir monter des clôtures pour retenir la neige et ensuite l’étendre sur les pistes de ski.

Parmi les défis qui guettent la station de ski, Kendra Scurfield espère qu’ils pourront loger tous leurs employés avant le début de la saison. Le manque de logement abordable à Banff et à Canmore rend plus difficile, pour nos employés, d'en trouver un , énonce-t-elle.

Donald Beaulieu ajoute aussi qu’il y a un manque de chauffeurs d’autobus. Il espère que les postes vacants seront pourvus avant que les activités ne reprennent à la station.