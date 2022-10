Un marathon par jour pour une meilleure gestion de la crise des surdoses

Un peu plus d’un mois après avoir perdu son fils d’une surdose, une femme de Victoria court l’équivalent d’un marathon chaque jour autour de l’édifice du ministère de la Santé dans l’espoir de sensibiliser le gouvernement et la population à l’importance d’un approvisionnement en drogues sécuritaires.

Tous les jours de la semaine depuis le 3 octobre, Jessica Michalofsky installe ses pancartes et ses bannières au coin des rues Johnson et Pandora à Victoria avant d’enfiler ses souliers de course.

Une photo de son fils, Aubrey Michalofsky, décédé d’une surdose accidentelle de drogue illicite le 13 août, trône sur une table où se regroupe une poignée de personnes venues soutenir la coureuse.

Jessica Michalofsky a perdu son fils, Aubrey, d'une surdose au mois d'août 2022 et assure qu'elle courra jusqu'à ce que son corps n'y parvienne plus. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Il était vraiment charmant et intelligent. Il était étudiant au collège dans un programme de loi et justice et il était vraiment intéressé par la justice réparatrice et je pense que c’est ce qu’on essaye de faire ici , explique Jessica Michalofsky avant de s’élancer pour une 13e journée de marathon.

Elle est persuadée que si son fils, qui vivait alors dans une région rurale, avait eu accès à des services et à un approvisionnement de drogues sécuritaires, sa mort aurait pu être évitée.

Avec sa course quotidienne, dont elle partage la progression chaque jour sur les réseaux sociaux, elle souhaite augmenter la pression sur le gouvernement pour une meilleure gestion de cette crise de santé publique.

C’est un énorme problème et je pense que le gouvernement est terriblement irresponsable en n’informant pas le public adéquatement. Nous devrions avoir autant d’information que ce qui était communiqué pendant la pandémie de COVID-19 , soutient-elle.

Parmi les personnes venues l’encourager, ce matin-là se trouve Correne Antrobus, responsable du groupe Holding Hope (Gardez espoir) de l'organisation Moms Stop the Harm et dont la fille est aux prises avec une dépendance au fentanyl depuis 14 ans.

C’est une situation très stressante, que nous appelons le deuil anticipé, et tout particulièrement avec le niveau de toxicité de drogues aujourd’hui. C’est une roulette russe ou nos proches peuvent mourir n’importe quand comme ça a été le cas avec le fils de Jessica , illustre-t-elle.

Un panier de macarons qui rappellent que chaque jour, des gens meurent d'une surdose de drogue illicite. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

En plus d’un approvisionnement en drogues sécuritaires, Correne Antrobus souhaiterait voir le gouvernement augmenter le nombre de places disponibles dans les centres de traitements contre les dépendances.

Les gens ne devraient pas se faire dire qu’ils doivent rappeler plus tard et attendre pour des semaines, voire des mois avant d’accéder à un traitement , s’indigne-t-elle.

Selon elle, la décriminalisation d’une petite quantité de drogue, prévue pour janvier 2023, ne ralentira en rien le nombre de décès liés aux surdoses de drogues illicites en Colombie-Britannique.

Chaque jour, des gens klaxonnent ou s'arrêtent pour venir montrer leur soutien à Jessica Michalofsky. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Les décès vont continuer, voire empirer. L’année dernière nous avons perdu 2224 personnes et cette année nous sommes en voie d’en perdre encore plus , rappelle-t-elle.

De son côté, Jessica Michalofsky indique avoir reçu une lettre de la ministre de la Santé mentale et des dépendances, Sheila Malcolmson, afin d’organiser une rencontre dans deux semaines.

Mais je n'ai pas vraiment d'espoir que ma conversation avec elle va changer grand-chose , dit-elle.

D’ici à ce que les choses changent réellement, Jessica Michalofsky assure qu’elle continuera de courir autour de l’édifice du ministère de la Santé tant, et ce, aussi longtemps que son corps le lui permettra.