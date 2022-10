Les conservateurs réclament la tête de Bill Blair et de Brenda Lucki pour ingérence

La commission d'enquête sur la tuerie d'avril 2020 en Nouvelle-Écosse a publié jeudi des enregistrements d'une conférence téléphonique animée de l'état-major de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ).

Au cours de cette réunion du 28 avril 2020, la commissaire de la GRC , Brenda Lucki, déclare qu'elle comprend que la police fédérale n'ait pas pu divulguer, pendant l'enquête, certains détails sur la façon dont un homme armé avait assassiné 22 personnes lors d'un massacre d'une durée de 13 heures, une dizaine de jours plus tôt.

Toutefois, elle souligne à l'état-major d'Halifax qu'elle a ressenti de la frustration en apprenant que les notes d'allocution préparées pour une conférence de presse de la GRC plus tôt cette journée-là ne contenaient pas d'informations sur les armes utilisées par le tueur.

On peut l'entendre dire qu'elle souhaitait que la GRC rende publiques ces informations à la suite d'une demande reçue de la part du cabinet d'un ministre, bien qu'elle n'ait pas précisé l'identité de ce ministre ou la nature exacte de cette demande.

Brenda Lucki, commissaire de la GRC, le 20 septembre 2022 à Langley, en Colombie-Britannique Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les conservateurs ont profité de ces commentaires pour suggérer que le gouvernement libéral s'était ingéré dans l'enquête policière pour faire avancer son projet de loi visant à accroître le contrôle sur les armes à feu, alors à l'étude au Parlement.

M. Trudeau a déclaré aux journalistes vendredi que les familles des victimes et les Canadiens voulaient généralement obtenir des renseignements sur les armes à feu utilisées et que nous voulions nous assurer que ces familles obt[ienn]ent autant de réponses que possible, le plus rapidement possible .

Le premier ministre a ajouté que la GRC n'avait publié que des informations générales, indiquant seulement qu'il s'agissait de pistolets et de carabines semi-automatiques.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le ministre Bill Blair (à gauche) croise la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, le 25 juillet 2022 à Ottawa lors d'une audience du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

À chaque étape, nous avons reconnu et soutenu le fait que la GRC et la police compétente sont celles qui décident de ce qui est divulgué et à quel moment , a déclaré M. Trudeau. Elles prennent des décisions sur la façon d'équilibrer le besoin du public d'obtenir des réponses et le besoin de protéger l'intégrité des enquêtes.

Comme nous l'avons vu dans cette affaire, c'est la police qui, des mois plus tard, a pris la décision de divulguer plus d'informations , a-t-il ajouté.

Brenda Lucki et Bill Blair accusés d’avoir menti

Raquel Dancho, porte-parole conservatrice en matière de sécurité publique, a lu vendredi une déclaration aux journalistes appelant M. Blair et Mme Lucki à démissionner immédiatement. Bill Blair est maintenant ministre de la Protection civile.

Raquel Dancho, députée de Kildonan—St. Paul et porte-parole du Parti conservateur en matière de sécurité publique, le 21 octobre 2022 à Ottawa Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mme Dancho a déclaré que les enregistrements publiés par la commission d'enquête publique en Nouvelle-Écosse montrent que le ministre Blair et la commissaire Lucki avaient induit les Canadiens en erreur et menti à un comité parlementaire qui s'est penché sur l'affaire en juillet dernier.

Selon elle, l'enregistrement confirme que le cabinet du ministre Blair avait demandé à la GRC de divulguer des informations sensibles sur l'enquête en cours et que le ministre en avait obtenu la confirmation.

Nous sommes en présence d'une affaire où le ministre a ordonné à la GRC d'intervenir dans une enquête et où on leur avait dit que ça compromettrait cette enquête , a déclaré Mme Dancho. Alors, des pressions politiques ont sans aucun doute été exercées sur la commissaire pour s'immiscer dans l'enquête.

Lors des audiences de la commission d'enquête sur la tuerie, Brenda Lucki avait déclaré qu'elle ne croyait pas que le fait de répondre aux questions du cabinet du ministre équivalait à recevoir des directives de la part du ministre.