Ce printemps, la suprématie des républicains dans les intentions de vote était presque gênante pour les démocrates. Et puis est arrivée la décision de la Cour suprême sur l’accès à l’avortement, vue comme une victoire retentissante pour le parti de Trump. Mais bien vite, les appuis se sont déplacés vers celui du président Joe Biden qui a trouvé là un enjeu sur lequel bâtir une digue de résistance contre le tsunami républicain.

Les sondages étaient encourageants pour les démocrates avec une remontée qui semblait galvaniser les espoirs de garder le contrôle du Congrès. Mais, les démocrates étant ce qu’ils sont, toujours hésitants à aller pour la jugulaire , comme le font naturellement les républicains en campagne, les espoirs s’étiolent depuis quelques semaines.

Un seul enjeu réducteur?

Avec un enjeu trop encombrant (l’avortement) pour laisser de la place à la promotion des nombreux acquis et réalisations législatives du Congrès, malgré une opposition systématique partisane des républicains, les bleus se sont fait dépasser sur leur droite.

La Bidenflation , un terme qui démontre le peu d'originalité créative du Great Old Party (GOP) a été mis de l’avant par les rouges. Parce que la question que se posent toujours les électeurs au moment de remplir leur bulletin de vote demeure presque toujours la même : mon sort s’est-il amélioré depuis la dernière élection ou a-t-il empiré?

L'horizon des démocrates semble s'assombrir depuis quelques semaines, à l'approche des élections du 8 novembre Photo : afp via getty images / OLIVER CONTRERAS

Le prix de l’essence, les taux d’intérêt en hausse, le coût de l’alimentation et de matériaux qui explose... Rien pour rassurer les troupes démocrates qui font face à l’électorat même si, bien honnêtement, les républicains n’auraient probablement pas mieux fait. D’ailleurs, leur absence de solutions concrètes aux problèmes économiques actuels en dit long sur leur opportunisme politique. Mais, c’est de bonne guerre, cela fait partie de la joute politique.

Mobilisation cruciale

L'électeur démocrate est une drôle de « bibitte ». Quand il obtient l’élu qu’il a voulu, il entre alors dans une léthargie avec le sentiment du devoir accompli. Mais dans un contexte d’ultra-partisanerie et parfois de luttes intestines dans le camp démocrate, un Congrès bleu peut avoir de la difficulté à accomplir ses promesses. Et c'est ce qui fait sourciller la « bibitte » démocrate au point où elle risque de ne pas se déplacer pour aller voter à nouveau. Laissant toute la place aux partisans républicains, crinqués et impatients de chasser du pouvoir les méchants démocrates.

Car une fois encore, le cliché reste le même, ce sera la mobilisation des troupes qui fera la différence. Après des élections de mi-mandat de 2018 et une présidentielle de 2020 qui ont atteint des records de participation, celles du 8 novembre pourraient surprendre. Dans un camp comme dans l’autre.

Le défi des turbulences économiques

Pourtant, depuis son arrivée au pouvoir, combien de fois Biden a-t-il sauvé l’économie à coups de méga-milliards? Les républicains préfèrent ne pas en parler et montrer du doigt les prix à la pompe et les bobos à la Bourse (même si la Bourse n’est pas l’économie, mais chut…).

Le Parti républicain, mené par Kevin McCarthy à la Chambre, compte bien capitaliser sur la colère des électeurs face à l'inflation sans pour autant proposer de solutions concrètes aux problèmes économiques. Photo : Getty Images / Win McNamee

N'empêche, le message simple, voire simpliste, des républicains porte des coups durs à la fondation électorale démocrate. Il y a peu de temps encore, des courses semblaient gagnées sans trop de problèmes pour certains candidats démocrates. Mais aujourd'hui, la tendance n’est pas très bonne pour l’équipe de Joe Biden.

Par exemple, alors que le candidat démocrate au Sénat en Pennsylvanie, John Fetterman, en menait large face à Mehmet Oz, l’écart s’est considérablement resserré récemment. Barack Obama est même appelé à la rescousse pour secouer les troupes. Au Michigan, la démocrate Gretchen Whitmer est maintenant au coude à coude avec Tudor Nixon, ce qui était impensable il y a plus d’un mois. Pire : au Nevada, Catherine Cortez Masto tire maintenant de l'arrière face au républicain Adam Laxalt. Quant à l’Arizona, les espoirs démocrates de conserver le poste de gouverneur semblent s’envoler chaque jour davantage.

Trop peu trop tard?

Depuis quelques jours, Joe Biden semble avoir compris qu’il faut parler d’économie, mettant en avant sa réduction du déficit depuis presque deux ans, le prix de l'essence étant en baisse par rapport aux récents sommets et les chiffres ras du sol du taux de chômage, à environ 3,5 %.

Même si les prix de l'essence s'éloignent petit à petit des sommets récemment atteints, les démocrates de Joe Biden peinent à remonter la côte. Photo : afp via getty images / JIM WATSON

Joe Biden a l’œil rivé sur le seul baromètre capital : celui du nombre de sièges qu’il lui faut gagner au Congrès pour conserver un semblant de majorité dans les deux chambres et ainsi tenter de gouverner sans trop de bâtons dans les roues, ceux-ci pouvant provenir autant des opposants républicains que de certains membres de son propre parti, comme on l’a vu ces derniers mois lors d’âpres négociations pour faire adopter des projets de loi.

Là encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour l’instant, la représentation au Sénat ne changera pas fondamentalement, avec une possibilité de 50 sur 100, Kamala Harris pouvant toujours briser l’égalité sur les gros enjeux.

La mince majorité démocrate à la Chambre des représentants risque de ne pas faire le poids dans certaines courses très serrées où les républicains ont un certain avantage à deux semaines des élections de mi-mandat. Photo : Getty Images / Chip Somodevilla

Mais à la Chambre des représentants, c’est une autre paire de manches. Pour espérer garder leur majorité, il faudrait que les démocrates aillent chercher une bonne vingtaine de sièges qui oscillent entre les deux partis. Autant dire un objectif extrêmement difficile à atteindre, alors que les républicains peuvent ravir la Chambre avec moins d'une dizaine de sièges situés dans les courses serrées.

Et dans ce cas, Joe Bien deviendra un canard plus boiteux que jamais pendant un peu moins de deux ans, avec la possibilité d'une seule chambre de son côté.