L’ACFO—Témiskaming célèbre ses 50 ans

Depuis 1972, l’ ACFO contribue à l’épanouissement de la communauté francophone en présentant des activités telles que le Festival des Folies Franco-Fun et le Brunch des organismes, en aidant des organismes à s’établir dans la région et en appuyant des projets communautaires.

Aujourd’hui, elle réunit plus de 52 organismes et initiatives sous son égide. Elle n’a eu que quatre directions générales depuis sa création.

L’ ACFO rendra hommage à l’une des figures les plus importantes des dernières décennies, Jean-Claude Carrière, lors de son Gala de la francophonie samedi soir à la salle Riverside Place de New Liskeard.

Jean-Claude Carrière a longtemps œuvré au sein de l'ACFO—Témiskaming. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Une carrière d’impact

Le gala est une occasion de célébrer les meilleurs coups de l’année de la communauté francophone, comme le projet Au cœur du village à Earlton, et de remercier Jean-Claude Carrière, qui aura passé plus de 20 ans au sein de l’ACFO, d’abord comme cadre de 1990 à 1995, puis à titre d’agent de développement communautaire de 2002 à 2021.

J’ai beaucoup travaillé avec l’ACFO et avec Jean-Claude Carrière , raconte le député provincial de Timiskaming—Cochrane, John Vanthof.

« Il était un homme bien et un excellent représentant pour la communauté. Il nous a beaucoup aidés à comprendre la culture francophone. » — Une citation de John Vanthof, député provincial de Timiskaming—Cochrane

John Vanthof est le député de Timiskaming—Cochrane. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

L’ ACFO en profitera aussi pour présenter Danika Brunet, native d’Englehart, qui sera la nouvelle directrice générale de l'organisme dans quelques semaines.

Le gala sera la première fois qu’elle va rencontrer la communauté du Témiscamingue , explique Anne-Marie Loranger, qui est chargée de projet avec le programme d’appui à la francophonie ontarienne.

Danika va marcher dans les souliers, voire les très grands souliers, de Jean-Claude Carrière.

50 ans de rassemblements

L’ ACFO souhaite commémorer ses cinq dernières décennies d’efforts pour faire croître la francophonie dans le Témiscamingue ontarien.

J’ai grandi ici autour des francophones pendant plus de 50 ans , souligne M. Vanthof. L’ACFO appuie sa culture et les francophones. Non seulement ils améliorent leur culture, ils améliorent notre communauté.

M. Vanthof souligne surtout l’impact qu’ont eu les nombreux brunchs des organismes, qui sont organisés annuellement pour reconnaître les acteurs d'importance de la communauté francophone.

C’est une petite chose, mais tout le monde se rassemble , dit-il.

Après plusieurs années de pandémie, Mme Loranger estime que l’un des gros défis de l’organisme sera de rassembler la communauté francophone de nouveau. Le Gala de la francophonie est une première occasion pour rattraper le temps perdu.