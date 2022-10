Sports pour les enfants, une facture de plus en plus salée

Entre les frais d’inscription en hausse, l’équipement sportif plus cher et la montée en flèche du coût des déplacements, faire bouger ses enfants pèse de plus en plus lourd dans le budget des parents canadiens.

Chez les Lebel Paradis, le sport est une activité quotidienne. À peine rentré de l’école à Calgary, Loïc Lebel saisit son bâton de hockey pour s’entraîner au tir. Son petit frère Théo revêt son casque de BMX et enfourche son vélo.

Voir les deux garçons aussi actifs réjouit leurs parents, mais un peu moins leur portefeuille. Le plus vieux a rejoint l’équipe AA, ce qui a fait tripler les coûts d’inscription. L’uniforme obligatoire, à la fois sur la glace et hors glace, est aussi cher.

Plus les enfants Lebel grandissent et s'améliorent dans leurs activités sportives, plus les frais d'inscription et le matériel coûtent cher. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

C'est un gros budget et c'est de plus en plus dispendieux d'inscrire les enfants dans les sports. Les frais augmentent chaque année , explique leur mère, Andrée-Anne Paradis.

« Si ton enfant performe, veut aller plus loin et réaliser ses rêves, ça devient difficile à un certain moment. » — Une citation de Andrée-Anne Paradis, mère de deux enfants sportifs

Même si le BMX est plus accessible à la base, les compétitions se déroulent très souvent en dehors de la ville, ce qui veut dire des dépenses d’essence, d’hôtel et de restauration. Tous ces coûts ont fortement augmenté.

La famille a réduit son budget voyage au minimum et les cadeaux des enfants sont surtout du matériel sportif. On réussit de notre côté à couper ailleurs et à y arriver, mais ce n'est pas facile pour plusieurs familles , déplore-t-elle.

Selon le Rapport sur la situation du sport de 2022 de la fondation Bon Départ de Canadian Tire, 41 % des parents sondés avaient déjà vu le coût des activités sportives augmenter en décembre 2021, avant que l’inflation atteigne son pic.

Les trois quarts des organisations sportives avaient aussi vu leurs coûts s’accroître et 94 % s'inquiétaient que les jeunes les plus vulnérables aient encore moins d’accès à des activités.

Demandes d'aide en hausse

La banque d’équipement usagé Calgary Flames Sports Bank a ainsi battu son record de dons de matériel sportif donné en août.

L’organisme canadien Sport Jeunesse, qui subventionne les frais d’inscription des familles à faible revenu, constate également que le nombre de demandes renoue avec les niveaux prépandémie.

L’inflation touche tous les domaines et le sport n’est pas différent. Les frais d’électricité et de gaz sont plus chers, donc une heure de glace pour une pratique de ringuette coûte plus cher et les arénas doivent alors ajuster leurs prix , constate le président-directeur général de Sport Jeunesse, Greg Ingalls. Généralement, les prix augmentent un peu plus chaque année, mais c’est plus prononcé cette année.

Nous n’avons aucune influence sur le coût de la vie et de l’économie, tout ce que nous pouvons faire, c’est aider.

En 2019, l’organisme avait financé jusqu’à 8,7 millions de dollars de frais d’inscription d’environ 40 000 jeunes intégrant des programmes sportifs. Greg Ingalls s’attend aux mêmes montants pour cette année.

Investir dans des infrastructures sportives récréatives permet de réduire les frais des clubs, surtout lorsque plusieurs sports peuvent se partager la structure. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

L’Association de soccer mineur de Calgary a ainsi diminué ses frais aux clubs de la métropole cette année pour aider à compenser l’inflation. Le président du club de soccer Blizzard, Ron Girvitz, note aussi que l’investissement des gouvernements dans les infrastructures sportives est essentiel pour diminuer les frais.

L’ouverture d’un nouveau dôme de soccer dans la métropole a permis au club de diminuer ses frais de location des gymnases scolaires et des centres communautaires.

Le matériel usagé a la cote

Les chaînes d’approvisionnement jouent aussi un rôle, selon Troy Elvey, propriétaire de deux boutiques d'équipement sportif Play It Again à Calgary. Les casques de hockey qui devaient arriver en mai ne sont toujours pas sur ses étagères et les commandes qui arrivent sont souvent du haut de gamme.

Le nouvel équipement est 10 % plus cher, si ce n’est plus. Et c’est le cas pour tous les sports , observe-t-il.

Les ventes de matériel sportif de seconde main ont augmenté de 30% dans le magasin Play It Again à Calgary. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Face à ces prix, les parents s’adaptent. Son commerce vend aussi du seconde main et les ventes de matériel usagé ont augmenté de 30 % cette année.

Un des facteurs derrière cette augmentation est sûrement qu’il s’agit d’une bonne solution pour avoir du matériel à meilleur prix , explique-t-il.

Troy Elvey voit cependant une lumière à l’horizon. Le matériel de ski est arrivé dans les temps et en grande quantité, ce qui lui fait espérer une stabilisation des chaînes d’approvisionnement et des prix.