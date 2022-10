Marcel Maltais retrouvé sans vie dans la réserve faunique des Laurentides

Selon les policiers, le corps se trouvait en périphérie du secteur où a été retrouvé le véhicule de Marcel Maltais jeudi après-midi, à plus d'une dizaine de kilomètres du chalet où il résidait.

Plusieurs policiers participaient aux recherches. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Les policiers avaient laissé entendre que la découverte de la camionnette était primordiale pour relancer les recherches. Celles-ci ont pris fin vendredi, par un dénouement malheureux.

On souhaite remercier tous les gens impliqués de près ou de loin dans les recherches , a indiqué le fils de M. Maltais, Alain. La famille est extrêmement reconnaissante. On est vraiment content des efforts déployés sur le terrain. On a vu des bénévoles travailler le soir alors qu'il pleuvait à boire debout. Tout comme nous, l'espoir était toujours là pour les bénévoles et les policiers.

« Malgré toute notre peine, c'est une délivrance de savoir qu'il a été retrouvé. » — Une citation de Alain Maltais

Marcel Maltais, 80 ans, a été vu vivant pour la dernière fois à Hébertville alors qu’il partait à la chasse. Il devait retourner à la maison.

Les recherches se déroulaient dans la réserve faunique des Laurentides. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Des équipes à pied de la SQ et des bénévoles en véhicules tout-terrain (VTT) et en hélicoptère ont notamment arpenté le secteur du kilomètre 50 sur la route 169 pendant plusieurs jours.

Un hélicoptère des Forces armées canadiennes a aussi été déployé.