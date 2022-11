COP27 sur les changements climatiques : voici ce que vous devez savoir

Réchauffement climatique : droit dans le mur

Depuis le sommet sur le climat de Glasgow, seulement 24 des 193 pays qui ont soumis un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) – autrement connus sous le nom de Contribution déterminée au niveau national (CDN) – ont mis à jour leur cible pour 2030.

Dans les mois qui ont suivi le sommet de Glasgow, le Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (GIEC) a appelé les dirigeants du monde entier à réduire leurs émissions de GES de 43 % par rapport au niveau de 2019 d'ici 2030 pour s'assurer de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. D'après les données du World Resources Institute, les cibles actuelles ne permettraient toutefois qu’une réduction de 7 % des émissions d’ici 2030.

Les politiques actuellement en place pourraient d'ailleurs mener à une hausse des températures de 2,8 °C d'ici 2100, selon la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCCC). Même si les États suivaient à la lettre leur plan de réduction de GES, cette hausse passerait au mieux à 2,1-2,4 °C.

Les nouveaux engagements faits depuis Glasgow – qui réduiraient d'à peine 1 % les émissions de GES prévues en 2030 – sont nettement insuffisants , a asséné Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement.

Le pacte de Glasgow pour le climat, signé à la COP26, pressait pourtant les pays d'améliorer leurs cibles au cours de l'année 2022, rappelle Caroline Brouillette, directrice des politiques nationales au Réseau action climat Canada.

La COP27, c'est une COP de la mise en œuvre, résume-t-elle. Après la vague d'engagements faits à Glasgow, les pays doivent maintenant démontrer qu'ils peuvent tenir leurs promesses à Charm el-Cheikh.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau et son ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, ont participé à la COP26, à Glasgow, en novembre 2021. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le Canada, qui s'était engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 lors de la COP21 à Paris, a rehaussé son objectif depuis, le faisant passer à 36 %, avant de l'établir en avril 2021 entre 40 % et 45 %. Cette cible ne sera pas rehaussée à l'occasion de la COP27, a fait savoir le cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

La cible du Canada demeure en ce sens trop peu ambitieuse. Pour que le Canada fasse sa juste part [...] il devrait réduire les émissions sur son territoire d'au moins 60 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 , explique Mme Brouillette.

Lors de la COP26, 119 pays ont établi une cible de réduction du méthane, soit 30 % des émissions d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 2020. Or, seulement 15 CDN incluent un objectif spécifique et chiffré pour limiter la diffusion de ce gaz à effet de serre, dont les émissions proviennent principalement des combustibles fossiles et de l'agriculture.

Énergies fossiles : maintien des hydrocarbures

L'an dernier, 46 pays, dont le Canada, se sont engagés pour la première fois à réduire progressivement leur recours au charbon, tandis que 39 autres pays ont pris la décision de ne plus financer les énergies fossiles à l'étranger, dans l'idée de réinvestir ces fonds dans le développement d'énergies renouvelables.

Or, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué l'arrêt soudain de l'approvisionnement en gaz, forçant plusieurs pays de l'Union européenne à augmenter la capacité de centrales électriques au charbon, voire à rouvrir leurs installations. Les importations de gaz naturel provenant notamment de la Norvège et des États-Unis ont elles aussi augmenté.

En 2022, les émissions de CO 2 qui découlent de l'utilisation des énergies fossiles ont atteint 33,8 milliards de tonnes, soit 300 millions de tonnes de plus que l'an dernier, d'après l'Agence internationale de l'énergie.

Selon le World Resources Institute, 81 % des CDN font état d'une augmentation du recours aux énergies renouvelables, mais peu de ces plans ont l'objectif explicite de réduire la consommation de combustibles fossiles. Seulement 51 des 193 pays ont inclus dans leur plan des mesures relatives à la réduction ou l'élimination des énergies fossiles.

Des installations pétrolières de Syncrude à Fort McMurray en Alberta. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Pendant ce temps, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux des plus grands exportateurs de pétrole brut au monde, ont affirmé cette semaine pouvoir atteindre leur objectif de carboneutralité d'ici 2050, tout en « augmentant leur capacité de production ».

Si le Canada a annoncé cet été l'imposition d'un plafond sur certaines émissions de gaz à effet de serre du secteur pétrolier et gazier – responsable de 27 % des émissions au pays –, il doit encore préciser comment il entend y parvenir. Avec la COP27, on s'attend à ce que le premier ministre [Justin Trudeau] donne suite à sa promesse et annonce des cibles spécifiques , souligne Aly Hyder Ali, du groupe Environmental Defence Canada.

Sans objectifs intermédiaires clairs [pour 2026 et 2030], les chances que cette politique nous permette de réduire les émissions de ces secteurs à des niveaux suffisants pour que le Canada puisse respecter ses engagements climatiques sont minces, voire nulles , insiste-t-il.

Parmi les pays du G20, le Canada se classe au deuxième rang en matière de financement accordé aux projets de combustibles fossiles à l'aide de fonds publics, selon un décompte de l'organisation environnementale Oil Change International.

Adaptation : les pays riches ont failli à leur engagement

À la COP26, le constat était on ne peut plus clair : les plus riches nations qui avaient officialisé en 2009 leur engagement de verser 100 milliards de dollars américains par an, d'ici 2020, pour soutenir les pays du Sud face aux changements climatiques ont failli à leur promesse.

Cet engagement avait même été prolongé jusqu'en 2025 dans le cadre de l'Accord de Paris, en 2015. Or, un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) indiquait en juillet dernier que les pays n'avaient pas su mobiliser la somme promise : près de 17 milliards manquaient pour honorer cette promesse en 2020.

Il s'agit néanmoins d'une hausse importante par rapport au financement climatique mobilisé en 2009, qui était à peu près nul , soulignaient récemment le Canada et l'Allemagne dans un rapport commun sur le Plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques.

Mais selon les projections de l' OCDE , l'objectif de 100 milliards de dollars ne pourrait être dépassé qu'à compter de 2023, après des « progrès significatifs » en 2022.

L'OCDE rappelle que les prêts demeurent le principal instrument des financements publics en matière de climat.

À Glasgow, les dirigeants du monde entier ont aussi convenu de doubler le financement destiné spécifiquement à l'adaptation aux changements climatiques, pour le faire passer à 40 milliards de dollars en 2025.

Mais cet objectif n'est qu'une fraction des 300 milliards qu'il faudrait, annuellement, pour soutenir l'adaptation des pays en développement d'ici 2030 , soulignait Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies lors de la pré-COP27, qui s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au début du mois d'octobre.

« Les fonds actuellement disponibles sont dérisoires vu l'ampleur des catastrophes naturelles auxquelles les populations les plus vulnérables sont confrontées. » — Une citation de Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies

Faisant écho aux propos de Mme Mohammed, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait pour sa part reproché aux pays du G20 des engagements « bien trop faibles et bien trop tardifs ».

Un nouvel objectif de financement pour l’après-2025 est en cours de négociation.

Pertes et dommages : un mécanisme réclamé pour dédommager les pays du Sud

Les changements climatiques laissent de plus en plus dans leur sillage des dommages irréversibles auxquels les populations ne peuvent pas s'adapter qu'elles n'arrivent pas atténuer. On parle alors de « pertes et de dommages », un concept qui pourrait se tailler une place dans le programme de la COP27 grâce aux efforts soutenus des pays du Sud.

Ces derniers, qui appellent à plus de justice climatique, feront pression à Charm el-Cheikh pour la mise en place d'un mécanisme financier distinct réservé aux pays qui sont durement affectés par les conséquences des changements climatiques, dans l'ombre des pays pollueurs du G20.

En novembre 2021, la proposition d'instaurer un tel mécanisme à la COP26 a été rejetée par les pays développés. En lieu et place, les parties ont adopté le « dialogue de Glasgow », une rencontre annuelle prévue jusqu'en 2024 afin de discuter des modalités d'un éventuel financement – retardant ainsi l'aide à fournir à ces pays.

La création d'un fonds pour les pertes et dommages, qui s'ajouterait aux engagements financiers existants, permettrait, par exemple, d'aider les communautés menacées par la montée du niveau de la mer ou par la désertification. Ces sommes allouées seraient alors sous forme de dons, non pas de prêts.

Une manifestation a eu lieu dans les rues de Kinshasa à l'aube de la pré-COP, qui s'est tenue début octobre en République démocratique du Congo. Photo : afp via getty images / ARSENE MPIANA

À l'aube de la COP27, le Least Developed Countries Expert Group (LDC) a rappelé que les 46 pays qui le composent – soit près de 12 % de la population mondiale – représentaient seulement 1,1 % des émissions globales de CO 2 provenant de la combustion d'énergies fossiles en 2019. L'empreinte carbone moyenne par habitant dans les pays dits « développés » était de 23 fois supérieures à celle d'un ressortissant des LDC.

Le vrai débat de la pré-COP et de la COP27 est celui de la responsabilité des pays pollueurs , estimait la ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaiba, à Kinshasa, après une année marquée par les événements météorologiques extrêmes.

Quelques jours plus tard, le Nigeria s'est retrouvé paralysé par les inondations les plus meurtrières des 10 dernières années, qui ont causé la mort de plus de 600 personnes et provoqué le déplacement de 1,3 million de personnes.

En septembre, la Banque africaine de développement a indiqué que le continent pourrait perdre jusqu'à 15 % de son PIB en raison des changements climatiques d'ici 2050.

Déforestation : objectif commun, moyens insuffisants

Depuis Glasgow, 145 pays, dont le Canada, ont pris l'engagement de mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts d'ici 2030. Afin de renforcer les actions visant à protéger et à restaurer les forêts du globe, le Partenariat des leaders du secteur forestier et climatique doit être officiellement lancé au cours de la COP27.

En 2022, la déforestation et les incendies en Amazonie ont connu des records. Ci-dessus, une partie de la forêt amazonienne à Humaita, municipalité de l'État d'Amazonas au Brésil, a été brûlée et coupée. Photo : AFP via Getty Image / MICHAEL DANTAS

Selon un récent rapport, la déforestation a diminué de 6,3 % en 2021 par rapport à la moyenne enregistrée de 2018 à 2020. Cette proportion devrait toutefois s'élever à 10 % de réduction par an afin d'atteindre l'objectif de 2030.

« Aucun indicateur n’est en adéquation avec l’objectif à l’horizon 2030 de freiner la perte et la dégradation des forêts et de restaurer 350 millions d’hectares de forêts. » — Une citation de Extrait du Forest Declaration Assessment

La plupart des plans de réduction des émissions de GES comprennent des mesures qui favorisent la protection des écosystèmes et la gestion des forêts, mais seulement la moitié d'entre eux énoncent des objectifs chiffrés.

Le financement de mesures d'atténuation demeure quant à lui grandement insuffisant pour enrayer la perte et la dégradation des forêts naturelles d'ici 2030 : il s'élève à 2,3 milliards par an, soit moins de 1 % des sommes nécessaires.

La façon dont les décideurs intègrent les objectifs de préservation des forêts à leur processus décisionnel manque en outre de transparence, ajoutent les auteurs du rapport. Dans la plupart des pays, les gouvernements n’ont pas encore entrepris de réformes suffisamment audacieuses pour assurer la protection des forêts.

La COP27, qui aura lieu du 6 au 18 novembre, consacrera pour la première fois une journée à l'agriculture, où il sera notamment question d'insécurité alimentaire et des moyens de subsistance pour les petits producteurs agricoles. Un jour entier doit aussi être consacré à la biodiversité, aux espèces menacées et aux aires protégées, à quelques semaines de l'ouverture de la COP15 à Montréal.

Le premier ministre Justin Trudeau ne participant pas à la COP27, c'est le ministre Steven Guilbeault qui se retrouvera à la tête de la délégation canadienne. Contrairement au roi Charles III et au nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak, qui ne prendront pas part au sommet, plusieurs dirigeants ont confirmé leur présence à Charm el-Cheikh, dont les présidents français et américain Emmanuel Macron et Joe Biden.