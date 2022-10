Le 24 octobre 1992, les Blue Jays de Toronto devenaient la première équipe canadienne à remporter la Série mondiale de baseball. Non seulement pour la première fois de toute l’histoire du baseball, une équipe canadienne participait à la Série mondiale, mais elle en sortait gagnante. Nos archives témoignent de la fierté qui a envahi la Ville Reine à ce moment.

« Le championnat mondial de baseball professionnel, qui est le sport national des États-Unis, n’est plus américain. Pour la première fois en 89 ans d’histoire, ce sont les Blue Jays de Toronto qui ont accompli l’exploit. » — Une citation de Bernard Derome

Le 25 octobre 1992 à l’émission Le dimanche, le journaliste Claude Gervais présente un reportage sur cette victoire historique des Blue Jays de Toronto en Série mondiale.

Le 24 octobre 1992, les Blue Jays de Toronto remportent la série mondiale. Photo : Radio-Canada

Le soir du match, 45 000 personnes sont réunies au SkyDome de Toronto pour regarder la partie sur des écrans géants. Les partisans ne manquent pas d’envahir le terrain en hurlant leur joie de voir leur équipe vaincre les Braves.

Pour Toronto, c’est en quelque sorte une revanche sur Atlanta qui lui avait ravi l'obtention des Jeux olympiques de 1996 lors du choix de la ville hôte par le Comité international olympique (CIO) en 1989.

Les Blue Jays forment une équipe homogène avec des joueurs étoiles comme le vétéran Dave Winfield et les lanceurs Juan Guzman, Jack Morris et David Cone. Les coups sûrs de Roberto Alomar, dont le talent ne semble pas avoir de limites tant en défense qu’en attaque, se succèdent à un rythme constant.

Si la fièvre des Blue Jays prend des proportions magistrales, la fierté d’être Canadien n’est pas en reste. Comme le mentionne le journaliste, on célèbre autant le Canada que les Blue Jays, et les fanions de geais bleus côtoient les drapeaux canadiens et les pancartes du oui .

C'est que la finale de la Série mondiale 1992 est disputée deux jours avant le vote référendaire sur l’Accord constitutionnel de Charlottetown. Certains prétendent alors que la ferveur patriotique devrait entraîner une remontée du camp du oui. Il n’en sera rien et la proposition de renouvellement de la Constitution canadienne sera finalement rejetée par 56,68 % des voix exprimées.

Au lendemain de la victoire, le 26 octobre 1992, les Torontois se rassemblent dans les rues pour festoyer. Ils sont au moins 500 000 venus assister au défilé.

Le 26 octobre 1992, au Ce soir en Ontario, Carole Lewis rend compte de l’ambiance qui règne dans la métropole.

Ce soir en Ontario, 26 octobre 1992 Photo : Radio-Canada

Gens d’affaires, personnel hôtelier et de restaurant observent tous le défilé. La ville s’arrête le temps de célébrer cette victoire historique.

En 1992, les puissants Blue Jays disposent d’une masse salariale beaucoup plus élevée que celle des Expos, soit 48 millions de dollars contre 18 millions à Montréal. On prévoit alors que la présence en série mondiale aura des retombées de 23 millions.

Les Blue Jays de Toronto répéteront l’exploit de remporter la série mondiale dès l’année suivante en 1993.