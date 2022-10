Redonner à la chasse ses lettres de noblesse

L’automne rime avec les couleurs, les paysages époustouflants et… la chasse. C’est un moment que les passionnés attendent avec impatience toute l’année. Longtemps la chasse (!) gardée des hommes, les femmes se taillent de plus en plus une place dans cet univers. Valérie Labonté chasse depuis un an seulement, et a décidé de s’y adonner en partie grâce à la Team Rack Hunter, un groupe de passionnés de chasse et de nature originaire de la région des Bois-Francs. Ce groupe partage son savoir-faire et tente de faire de nouveaux adeptes. Plus de 12 000 personnes en sont membres sur Facebook.

C’est un de ses garçons, qui lui exprimait depuis un moment son désir d’aller à la chasse, qui l’a incitée à s’y initier. Son premier objectif était tout simplement de l'accompagner en forêt, mais elle s’est rapidement sentie dans son élément. Une de ses filles s’est même jointe à eux. À ce jour, elle a chassé le dindon, le chevreuil, l'ours et même le coyote.

Valérie Labonté a découvert une grande passion pour la chasse. Photo : collection: Valérie Labonté

Quand j'ai adhéré à la plateforme, j'allais chercher de l'information, raconte Valérie. C'était toujours dans le respect. Il n’y avait pas de dénigrement. Tout le monde était content de répondre à mes questions.

Pour Valérie Labonté, mère de huit enfants, la chasse c’est avant tout un lieu de ressourcement et de recueillement. Je me suis rendu compte qu’être dans la nature, ça m'apaise énormément et ça me permet de me retrouver. Toute ma vie, j'ai dit aux enfants qu’ils devaient faire ce qu’ils aiment, mais je ne l'appliquais pas à moi-même.

Cette activité l’aide même à trouver un certain réconfort depuis la mort tragique d’une de ses filles, à la suite d’un accident de VTT. Après son départ, j'avais besoin de nouveau parce que tout me rappelait elle , souligne Valérie.

« Dans le bois, c’est la meilleure place où j'arrive à entendre ce que mon coeur me dit. Parfois, j'ai des réponses à propos de plein de choses dans ma vie, mais c'est toujours dans le bois que je les trouve. » — Une citation de Valérie Labonté

Valérie Labonté Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

La chasse n’était pas totalement inconnue à Valérie. Son père pratiquait ce sport, mais à l’époque, c’était une affaire d’hommes . En renversant les stéréotypes, elle est devenue une ambassadrice convaincue auprès d’une relève difficile à trouver.

Regarnir les rangs des chasseurs québécois

Auprès de la Team Rack, Valérie a trouvé une communauté agréable dans laquelle elle se sent bien et grâce à laquelle elle peut parfaire ses connaissances de chasseuse. Parce que la chasse c’est à la fois un sport solitaire, mais aussi une affaire d’équipe. La camaraderie et le partage font partie intégrante de l’activité.

Encore faut-il qu’il y ait des chasseurs en nombre suffisant pour échanger. Le nombre de chasseurs est à la baisse au Québec depuis plusieurs années, et la Team Rack Hunter s’est donnée pour mission de renverser cette tendance.

Steve Poisson Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Steve Poisson en est l’un des fondateurs. Il arpente les forêts à la recherche de gibier depuis son enfance. C’est un vrai mordu : il est habité par la chasse à longueur d’année. Il reconnaît que la chasse a parfois mauvaise presse. Ce qui n’a pas lieu d’être, selon lui. Il y a du monde qui sont contre la chasse, mais qui consomment de la viande. Nous autres, on fait juste aller chercher notre viande nous-mêmes, comme quelqu’un qui récolte des légumes dans son jardin au lieu de les acheter à l’épicerie.

Un des ses objectifs est d’attirer de nouveaux adeptes et aussi de modifier certains comportements. Il croit que les chasseurs doivent se montrer plus sélectifs et aller au-delà des règles pour assurer une plus grande pérennité des cheptels d’animaux sauvages, comme le chevreuil.

La réglementation permet la récolte de jeunes mâles. C'est ce qui est plus facile à récolter. C'est 80 % des récoltes. Si on récolte tous les jeunes mâles, on n'aura pas de relève. Il faut les laisser vieillir et attendre au moins trois ans avant de les récolter. Qu’ils aient eu le temps de s'accoupler , plaide-t-il.

Vivre de chasse et d’images

Sa passion de la faune et des grands espaces, elle s’exprime aussi à travers des films qu’il tourne et qu’il partage sur la page Facebook de la Team Rack Hunter. Ses expéditions de chasse, il les fait toujours armé d’une caméra.

On ne se la donne pas trop facile, avoue-t-il. Amener un équipement bien souvent pas très discret, ça amène un autre défi, mais nous, on carbure au défi. On aime ça, on aime les films de chasse, on aime tourner des images dans le bois .

Steve Poisson adore toute la stratégie qu'il faut employer pour attirer l'orignal. Photo : collection: Steve Poisson

Si l’objectif ultime d’un chasseur est d’abattre une proie, Steve affirme que ce n’est pas ce qu’il préfère. C’est dans tout ce qui entoure ce moment qu’il goûte vraiment son plaisir. Il met énormément d’efforts dans la préparation, l’observation et aussi bien sûr dans la cueillette d’images pour les films qu’il produit.

« Moi c'est le côté stratégique autour de ça. Des fois, je fais plus chasser les autres que moi-même, parce que mon plaisir c’est vraiment d’observer, de comprendre et déjouer l’animal. » — Une citation de Steve Poisson

Aby 14 ans, la fille de Valérie, s'est jointe au groupe Team Rack Hunter. Photo : collection: Valérie Labonté