Yoshua Bengio parmi les scientifiques les plus influents au monde, selon un palmarès

Le scientifique montréalais Yoshua Bengio, chercheur et fondateur de l’Institut québécois en intelligence artificielle (IA) Mila Québec, renforce sa position de sommité mondiale. C’est ce qui ressort d'une liste publiée par l'Université de Stanford en Californie, qui répertorie tous les ans les chercheuses et chercheurs les plus reconnus et les plus influents dans le monde.

Le spécialiste québécois de l’IA s’est glissé en troisième position de cette liste pour 2022, qui regroupe toutes les catégories en recherche scientifique.

Agrégée par le professeur John PA Loannidis et son équipe à l’aide des données bibliométriques de la base de données Scopus, cette liste des chercheurs, de chercheuses et de domaines de recherche les plus reconnus est la référence en la matière , souligne-t-on sur le site de Mila Québec, dont le siège social est à Montréal.

Les deux premiers rangs du palmarès sont occupés par le physicien sino-américain Lin Zhong Wang, spécialisé en nanotechnologie, et l’Autrichien Georg Kresse, dont l’expertise porte sur la physique numérique des matériaux.

Les champs d’études de l’intelligence artificielle, de même que l’analyse d’images, sont parmi les sujets de recherche les plus populaires de la liste, suivis de la physique appliquée et la médecine générale et interne.

L’informaticien le plus cité

On retrouve le nom de Yoshua Bengio – aussi professeur titulaire au Département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal – en tête de liste d’un autre palmarès émis par l’Université de Stanford, soit celui des informaticiens et informaticiennes qu’on cite le plus au monde.

Yoshua Bengio devient un habitué des décorations, lui qui a reçu le prestigieux prix A.M. Turing en 2018 et le prix Princesse des Asturies en 2022. Il est chevalier de la Légion d’honneur de France ainsi qu’officier de l’Ordre du Canada.