Martin Duford dévoile Rêveur, un deuxième album inspiré

Martin Duford lance son 2e album ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Sur le vif Martin Duford lance son 2e album. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Depuis quand travaillez-vous sur cet album?

Ça fait deux ans qu’on travaille là-dessus. La première partie de l’album comportait cinq chansons. Puis, on a continué à travailler sur le reste des tounes. On a pu faire de belles collaborations aussi, et on en est à sortir aujourd’hui un album complet de 11 chansons.

Depuis quand la musique est-elle dans votre vie?

J’ai tout le temps aimé la musique, mais j’ai commencé à en jouer à l'École secondaire des Lacs, à Masham, à l'âge de 11 ans. C’est Richard Groulx, de la formation Xception, qui m’a appris à jouer de la guitare. Il connaissait ma grand-mère, c’est comme cela que c’est fait le lien. Ça a cliqué, il m'a trimballé dans des festivals country. J’ai commencé à apprécier ce style et à écrire des chansons. Puis, encore aujourd’hui, on est de très bons amis et on continue la route.

De quoi parlent vos chansons? Qu’est-ce qui est important quand vous écrivez un texte?

J’écris sur mes émotions. Par exemple, la chanson La paire de bottes a plus un côté humoristique. Ce n’est pas une situation vécue, mais je suis quelqu’un qui aime bien faire des jokes, ça parait beaucoup dans la chanson et le vidéoclip. Sinon, il y a tout le côté émotionnel: les peines d’amour, les chansons d'amour… Je laisse parler mes émotions, je ne veux pas me limiter quand j'écris une chanson. J’en écris plein, certaines ne sont pas bonnes, d’autres sont super bonnes, et c’est celles-là qu’on prend puis qu’on enregistre.

Les peines d’amour, c’est une thématique qui revient beaucoup en country. Puis il y a aussi les party, l’alcool, la bière…

C’est une thématique dont je n’ai pas parlé, mais il y en a aussi sur l’album! (rires) Et il y a aussi des chansons de développement personnel.

Avez-vous des exemples de chansons ?

Je pense à Rêveur, la chanson titre de l’album, qui est en plein dans le développement personnel. J’ai eu la chance de la coécrire avec Charles Côté de Drôlement inspirant. Ça parle de réaliser de grands rêves, d’accomplir ses ambitions, de prendre action. Il y a aussi des chansons comme Si je n’avais pas peur, que je chante en duo avec Paul Daraîche sur l’album, Ça parle de croyances limitantes. Le personnage, dans la chanson, aimerait tout changer, mais il est entré dans la roue, puis il a de la misère à s'en sortir. Le refrain parle de ce que l’on pourrait faire si on n’avait pas peur.