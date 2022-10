Les Lions de Trois-Rivières amorcent leur deuxième saison

On est une équipe fièrement québécoise, composée en vaste majorité de joueurs québécois , a déclaré le président et chef de la direction de la franchise, Mark Weightman, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Le nouveau slogan incarne le rôle de développement que remplit l’équipe-école du Canadien de Montréal, a expliqué M. Weightman. On se doit de continuer à éduquer les gens sur ce qu’est l'ECHL [East Coast Hockey League]. Au fur et à mesure qu’on va voir nos joueurs monter et jouer à Laval et éventuellement jusqu’à Montréal aussi, c’est sur le long terme que les gens vont commencer à voir le lien qu’on a avec le grand club et notre rôle dans l’évolution des joueurs.

Le dirigeant des Lions souhaite donc doter la franchise d’une identité forte pour attiser l'attachement des amateurs de hockey malgré l'inévitable roulement de joueurs au sein d’une formation transitoire.

L’organisation a appris de ses erreurs, soutient Weightman

L’équipe de développement est elle-même en rodage. L’an dernier, certains fournisseurs ont eu de la difficulté à obtenir leur paiement dans des délais raisonnables. Cinq artistes ont attendu plus de six mois avant de recevoir leur dû.

Or, la croissance rapide de l’organisation explique cet accroc , soutient le président et chef de la direction des Lions. Quand une organisation a une croissance très rapide d’un à trois clubs en l’espace d’un an, en pleine pandémie, avec un nouvel aréna, je pense que ça explique pourquoi il y a eu des ratés , a fait valoir Mark Weightman au micro de Marie-Claude Julien.