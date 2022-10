Un ex-officier de la PPO estime que le recours à la loi d’urgence n’était pas requis

Témoignant vendredi à l'enquête publique sur l'utilisation par le gouvernement fédéral de cette loi d'exception, l'ex-surintendant en chef Carson Pardy a par ailleurs affirmé que les plans étaient constamment retardés en raison de la confusion et de la désorganisation qui régnaient au sein de l'état-major de la police d'Ottawa.

M. Pardy estime que les pouvoirs d'urgence accordés par le gouvernement de l'Ontario étaient essentiels , mais il croit que les manifestations auraient pu être arrêtées en utilisant un plan élaboré par la PPO, avant même que le gouvernement fédéral n'invoque la Loi sur les mesures d'urgence, le 14 février.

Il soutient qu'après la démission du chef de la police d'Ottawa Peter Sloly, le 15 février, les plans pour mettre fin à la manifestation ont été rapidement approuvés.

M. Pardy n'est pas le premier policier à avoir évoqué devant la commission cette semaine la désorganisation et la confusion qui semblaient régner dans les rangs du Service de police d'Ottawa (SPO). Il a indiqué vendredi que les premières rencontres avec le chef Sloly pendant les manifestations avaient été non professionnelles et irrespectueuses .

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Le directeur des opérations pour l’Est de l’Ontario de la Police provinciale de l'Ontario, Craig Abrams, a poursuivi son témoignage vendredi matin devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La réponse de la PPO sous la loupe de la commission Rouleau

Tout semble indiquer que la PPO était aussi mal préparée que le SPO à faire face à une occupation prolongée dans le centre-ville de la capitale.

De par les responsabilités qui lui sont propres, la PPO a tout d'abord considéré le convoi comme un événement de circulation , a expliqué vendredi matin le directeur des opérations pour l’Est de l’Ontario de la police provinciale, Craig Abrams, lors de son contre-interrogatoire devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence.

Malgré l'avertissement lancé par ses propres services de renseignement, la PPO n'a pas mobilisé les ressources nécessaires pour épauler le SPO , se contenant d'escorter le convoi, qui arrivait de l'Ouest, entre la frontière manitobaine et le centre-ville de la capitale, a expliqué le surintendant Abrams.

La PPO a par la suite refusé de fournir rapidement les centaines d'agents réclamés en renfort par le SPO , a-t-il confirmé, soulignant que la police locale n'avait pas de plan opérationnel pour faire face à l'occupation des camionneurs.

Devant une telle affirmation, le procureur Tom Curry, qui représente l'ex-chef de police d'Ottawa Peter Sloly, a monté le ton en suggérant qu'une réponse positive de la PPO aurait pu permettre un dénouement plus rapide de la crise, si bien que le juge Rouleau a dû le ramener à l'ordre deux fois, en lui intimant de laisser répondre le témoin.

Craig Abrams avait entamé son témoignage jeudi, faisant état d’une relation pour le moins tendue entre les corps de police provinciale et municipale, et ce, dès le début du rassemblement. Il avait également qualifié le SPO de dysfonctionnel .

Et l'invocation des mesures d'urgence par le gouvernement fédéral le 14 février n'aura rien changé à cet état de fait, a plaidé M. Abrams vendredi. Selon moi, le manque de communication a eu un impact tout au long de la crise, que ce soit avant ou après , a-t-il estimé.

Guerre de chiffres

L'avocat de M. Sloly a par ailleurs déclaré vendredi que le nombre de policiers nécessaires pour déloger le convoi de la liberté n'était pas sorti d'un chapeau , malgré les doutes exprimés plus tôt par l'officier Abrams, de la PPO.

Le surintendant Abrams avait déclaré à la commission qu'il était en réunion, en février, avec l'ancien chef Sloly, lequel aurait dit à son personnel qu'il demanderait de doubler le nombre de policiers dont ils croyaient avoir besoin.

La déclaration a préoccupé suffisamment M. Abrams pour qu'il en parle à son supérieur hiérarchique. Le lendemain, le chef Sloly a demandé le renfort de 1800 policiers d'autres services.

Le directeur des opérations pour l’Est de l’Ontario de la Police provinciale de l'Ontario, Craig Abrams, a poursuivi son témoignage vendredi matin devant la Commission d'enquête sur l'état d'urgence. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

J'ai seulement dit que je me demandais comment ils pouvaient arriver à ce chiffre – et certainement de suggérer que ce soit le double , a déclaré vendredi matin M. Abrams lors d'un contre-interrogatoire serré mené par l'avocat de l'ex-chef Sloly, Tom Curry.

M. Abrams a déclaré qu'il se méfiait de cette demande, car comme il ne semblait pas y avoir de plan intégré en place à ce moment-là, il ne comprenait pas d'où pouvait sortir ce chiffre du double de policiers requis.

Ses commentaires ont conduit à un échange tendu avec l'avocat de M. Sloly, qui a accusé le surintendant Abrams d'avoir mis en doute la demande de renforts pour mettre fin à ce qui avait été considéré comme une occupation illégale de la capitale.

Me Curry a notamment demandé à M. Abrams s'il croyait à l'époque qu'il agissait dans l'intérêt de la police d'Ottawa, des résidents d'Ottawa et du gouvernement fédéral. Le surintendant de la PPO a répondu qu'il agissait dans l'intérêt de ses policiers.

Le juge Paul Rouleau, qui préside la commission d'enquête, est intervenu à plusieurs reprises lors de l'échange corsé.

Me Curry a également accusé M. Abrams d'avoir transmis de fausses informations à la solliciteuse générale de l'Ontario, Sylvia Jones, sur le nombre d'agents de la Police provinciale qui donnaient un coup de main à Ottawa, ce qui a conduit la ministre à surestimer le nombre de policiers qui participaient à l'intervention.

M. Abrams a nié avoir induit la ministre en erreur : il affirme qu'il avait donné un chiffre à sa chaîne de commandement, mais qu'il n'était pas responsable de la manière dont ces agents étaient utilisés sur le terrain. Me Curry a soutenu que le surintendant n'avait jamais tenté de rectifier le chiffre par la suite.

Ça a eu un impact sur l'évaluation par la GRC des besoins de la police d'Ottawa, sur la façon dont le public à Ottawa percevait la gestion de la situation par la police municipale, cela a eu un impact sur le conseil municipal, a soutenu Me Curry.

Cette manifestation aura finalement été le plus important déploiement non planifié d'agents de la Police provinciale de l'Ontario dans toute l'histoire de ce corps policier.

Les reproches affluent

Les audiences de la commission, qui ont débuté la semaine dernière, ont jusqu’ici permis de comprendre que le SPO avait délibérément choisi d'ignorer les avertissements des hôteliers et du service de renseignement de la PPO , croyant à tort que le convoi des camionneurs se dissoudrait rapidement après deux jours de manifestations.

Il s’agissait d’une erreur, a reconnu jeudi la cheffe adjointe par intérim de la police d’Ottawa, Patricia (Trish) Ferguson.

Des résidents, des commerçants et des élus municipaux sont également venus témoigner de l’enfer qu'ils ont vécu, et le maire Jim Watson a reproché aux gouvernements fédéral et provincial d’avoir tardé à envoyer au SPO les renforts nécessaires pour mettre fin à l’occupation du centre-ville.

À terme, 66 acteurs de la crise auront témoigné devant le juge Paul Rouleau, dont Justin Trudeau et sept ministres, des organisateurs du convoi ainsi que des représentants du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui ont déterminé qu’au départ, du moins, le convoi n’était pas financé par des acteurs étrangers.

Les travaux de la commission se déroulent presque exclusivement en anglais, ce qui a causé des frictions, la semaine dernière, lors de la comparution du conseiller municipal Mathieu Fleury.

Avec un compte rendu de Radio-Canada