L’avenue University devrait être transformée en parc, selon des groupes torontois

Les quatre voies de circulation automobile seraient regroupées d'un même côté et le terre-plein, présentement au centre de l'avenue, serait éliminé.

C'est une idée qui est entre autres portée par l'organisation University Park, qui se dit un regroupement incluant des architectes paysagistes, des organismes à but non lucratif et des citoyens engagés. L'organisme Evergreen et la firme de design urbain Public Work en font partie.

L'urbaniste et architecte Ken Greenberg soutient aussi ce plan qu'il qualifie d'astucieux , puisque les automobilistes y conservent le même nombre de voies et les cyclistes y gardent leurs pistes.

Le regroupement University Park compte des architectes paysagistes, des organismes à but non lucratif et des citoyens engagés. L'organisme Evergreen et la firme de design urbain Public Work font aussi partie du groupe. Photo : Public Work

« On ne perd rien au point de vu trafic, mais on gagne énormément avec cette intervention. » — Une citation de Ken Greenberg, urbaniste et architecte

Selon lui, ce projet pourrait améliorer l'expérience de ceux qui fréquentent les bureaux et les hôpitaux du quartier, ainsi que celle de ceux qui vivent au centre-ville. Ça va donner au centre-ville de Toronto vraiment quelque chose d'assez incroyable pour que les gens puissent s'y promener, être dans la nature, même au centre de la ville.

Ken Greenberg ajoute que les besoins sont grands pour ce genre d'espace au coeur de la Ville Reine. C'est un moment, à Toronto, où il faut répondre à la croissance sans précédent incroyable de la population, surtout au centre-ville, où on va doubler la population d'ici 2041.

À quelques jours des élections municipales, ICI Toronto présente cette semaine la série Changer Toronto une idée à la fois, qui présente des idées qui viennent de résidents pour améliorer la Ville Reine.