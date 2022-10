Des risques de fraude détectés aux services d’immatriculation de T.-N.-L.

Un rapport obtenu par Radio-Canada détaille une série de risques de fraude — dont le vol de plaques, le détournement de fonds et l’ajout d’heures supplémentaires inventées par les employés — à la Division des services d’immatriculation (DSI) de Terre-Neuve-et-Labrador.

Toutefois, la ministre responsable dit avoir adopté presque toutes les recommandations du rapport depuis sa soumission au gouvernement provincial, en septembre 2020. Aucun cas de fraude n’a été détecté, en fin de compte.

La Professional Services and Internal Audit Division, un bureau du gouvernement qui se penche sur les risques de fraude au sein de la fonction publique, a analysé les activités de la DSI à Mount Pearl et à Grand Falls-Windsor.

Le document dresse la liste de huit risques de fraude qualifiés de moyens ou d’ élevés et fait 18 recommandations au gouvernement.

Aux installations de Mount Pearl et de Grand Falls-Windsor, il existait un risque élevé que les concessionnaires d’automobiles ne remettent pas au DSI les frais d'immatriculation payés par leurs clients.

Il existait aussi un risque élevé que les employés de la DSI détournent les fonds remis à l’agence par les concessionnaires.

En 2019, la DSI a vérifié les paiements de seulement quatre concessionnaires sur 100. Le rapport recommande que des vérifications soient effectuées plus souvent pour éviter la fraude, en notant que les gestionnaires de la DSI étaient déjà au courant des failles du système.

Selon l’analyse, les caissières risquaient de mal calculer la taxe de vente harmonisée ( TVH ) payée lors des transactions d’automobiles et de détourner des remboursements dus aux clients. Plus de supervision était nécessaire, selon le rapport.

Risques de plaques volées et d’heures supplémentaires inventées

Le rapport indique aussi que trop de personnes avaient accès aux plaques d’immatriculation et que le personnel ne faisait pas assez souvent un inventaire des stocks.

Il a recommandé que la liste de personnes y ayant accès soit réduite et qu’un inventaire soit effectué plus régulièrement.

Une plaque d'immatriculation de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada

Le rapport détaille aussi des risques liés au système manuel que la DSI utilisait pour gérer les heures supplémentaires des employés.

Les gestionnaires approuvaient verbalement les heures supplémentaires au préalable et les travailleurs les documentaient dans un cartable dont presque tout le personnel y avait accès.

Documenter les heures supplémentaires est un processus presque entièrement manuel. Presque tous les employés ont accès au cartable utilisé pour les documenter , peut-on lire dans le rapport de 36 pages. Le gestionnaire révise les informations écrites dans le cartable, mais risque de ne pas se souvenir de toutes les heures approuvées, surtout pendant la période estivale qui est plus chargée.

Comme la gestion des heures supplémentaires, la gestion des congés n’était pas numérique, selon le rapport.

Il y a un nombre élevé d’employés à la DSI à Mount Pearl et beaucoup de congés à gérer. […] Tous les employés ont accès au cartable qui est ouvert pendant la semaine et gardé sur le bureau du gestionnaire.

Le rapport recommande qu’un système numérique de gestion des heures supplémentaires et des congés soit établi pour limiter les risques de fraude.

Toutes les recommandations seront adoptées prochainement

Sarah Stoodley, la ministre responsable du Gouvernement numérique et de Services T.-N.-L., affirme que son ministère a déjà mis en œuvre la majorité des recommandations dans les 11 bureaux de la DSI .

On nous a donné 18 recommandations. Nous en avons mis en œuvre 14 et la mise en œuvre des 4 autres est en cours , affirme la ministre Stoodley.

Sur la liste de mesures qui se font toujours attendre : des nouvelles règles encadrant la quantité d’argent donné aux caissières; des vérifications plus fréquentes de la TVH et des frais d’inscriptions remis au DSI ; et une nouvelle politique encadrant la supervision des remboursements aux clients.