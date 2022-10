Nouveau conseil des ministres : peu de changements en Estrie 

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé son conseil des ministres vendredi pour entamer son deuxième mandat. Il a nommé 30 ministres, soit 14 femmes et 16 hommes. Les sièges occupés par des députés estriens ont peu changé au sein de cette nouvelle formation.

François Bonnardel reste responsable de la région de L'Estrie, mais hérite de la Sécurité publique au lieu du ministère des Transports.

Je suis très, très heureux d’avoir le nouveau rôle que j’ai aujourd’hui à la Sécurité publique. J’ai eu un beau mandat aux Transports, ça n’a pas toujours été simple. C’est un mandat qui demande beaucoup de tact, beaucoup d’employés, beaucoup de sous-ministres adjoints, beaucoup de demandes à gauche et à droite. On touche le quotidien des gens tous les jours au ministère des Transports. Aujourd’hui, j’entreprends ce nouveau défi avec beaucoup d’humilité et de passion , souligne-t-il.

La députée de Brome-Missisquoi Isabelle Charest reste quant à elle ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Le député de Johnson, André Lamontagne, reste de son côté ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en plus de garder son rôle de représentant de la région du Centre-du-Québec. Les autres députés de la région n’ont pas reçu de ministère.

Une réussite pour la députation locale

Le professeur en communication stratégique à l’Université de Sherbrooke Emmanuel Choquette se dit peu surpris du fait qu’aucun nouveau député estrien n’ait fait son entrée au conseil des ministres, puisque ce sont 90 députés qui ont été élus pour la Coalition avenir Québec le 3 octobre dernier.

Ça demeure un choix difficile, car il y avait beaucoup de choix qui s’offrait à François Legault. Déjà là, de pouvoir garder certains acquis dans la région, je pense que d’une certaine façon, c’est déjà une réussite pour la députation locale , souligne-t-il.

« Je vous dirais que sur le plan national, mon attente était conforme au slogan du parti, c’est-à-dire une certaine continuité. On savait qu’il y avait des gens qui étaient en poste, et qui resteraient en poste. » — Une citation de Emanuel Choquette, professeur en communication stratégique à l’Université de Sherbrooke

Le municipal a pris une grande place au sein du conseil des ministres

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, était à Québec pour assister aux assermentations jeudi. Elle accueille bien la décision de François Legault de scinder le ministère des Affaires municipales et celui de l’Habitation. Ces postes seront respectivement occupés par Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, et France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand.

« On voit que le municipal a pris une grande place au sein du conseil des ministres, et ça, ça peut aider à faire en sorte que les différents irritants qu’on peut vivre comme maire ou mairesse puissent être corrigés dans les prochains mois et les prochaines années. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Richard Bergevin, du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, croit finalement que le défi confié à Bernard Drainville, le nouveau ministre de l’Éducation, est de taille. Selon lui, il était temps d’un changement après quatre ans avec Jean-François Roberge

On ne l’a pas senti, sur le terrain, que l’éducation était une réelle priorité pour ce gouvernement-là. Maintenant, le ministre Drainville va être un bon ministre s’il réussit à faire progresser les dossiers de l’éducation au sein même du cabinet du premier ministre , espère-t-il.

Avec les informations de Julianne Gagnon