Des candidats républicains à l’assaut du système électoral américain

Depuis presque deux ans maintenant, nombreux sont les républicains qui croient encore que l’élection présidentielle de 2020 qui a porté Joe Biden au pouvoir était truquée et qu’il y a eu une fraude électorale massive.

Même après des dizaines et des dizaines de décisions de tribunaux – certains même présidés par des juges républicains qui ont rejeté toutes ces allégations –, ils continuent de nier les résultats.

En Arizona, les postes de gouverneur, de secrétaire d’État mais aussi de sénateur et de procureur général sont convoités par ces négationnistes de l’élection de 2020.

À l’extérieur du centre sportif d'un quartier de banlieue de Phoenix, en Arizona, on peut entendre une musique qui ressemble étrangement à celle des rassemblements de Donald Trump. Mais ce soir, les partisans font la file pour venir écouter non pas l’ex-président, mais bien Kari Lake, la candidate républicaine au poste de gouverneure de l’État.

Habile communicatrice, Kari Lake sait comment galvaniser la foule avec les thèmes chers à Donald Trump Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Parmi ses fans, Joel Lang est venu avec ses deux enfants pour qu’ils voient, dit-il, leur future gouverneure. Elle est tellement énergisante et si intelligente , lâche-t-il, enthousiaste.

Kimberly Klaus, qui se définit comme une vraie électrice de droite, votera Kari Lake puisqu’elle est soutenue par Donald Trump.

Prenant place au centre du ring de boxe qu’elle a installé au milieu de la salle, cette ancienne lectrice de nouvelles du réseau Fox, en Arizona, discute avec un médaillé olympique et champion de lutte UFC devant cette petite foule conquise d’avance.

Elle connaît toutes les ficelles du métier de la communication et aborde tous les thèmes chers au parti de Trump. De Dieu qui l’a poussée à se lancer en politique, de l’importance de sauver l’Arizona aux prises avec une frontière poreuse et confrontée à une épidémie de dépendance au fentanyl, de la nécessité de dénoncer les fake news , mais aussi du thème central qui fait partie des discours de près de 300 candidats qui briguent des postes le 8 novembre : le vol de l’élection de 2020.

Entendez par là qu’elle fait partie de ceux qui colportent cette théorie d'une fraude massive qui aurait causé la défaite de Trump il y a deux ans. Une théorie fallacieuse, puisque tous les faits et tous les recours devant les tribunaux ont démontré le contraire.

Les militants de Kari Lake sont très mobilisés et efficaces sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Dans sa dernière publicité contre les candidats pro-Trump apologistes de l’élection volée, le comité d’action politique Republican Accountability Project, un groupe de républicains et de conservateurs outrés des positions des politiciens de la trempe de MAGA, estime que si Kari Lake devient gouverneure, ce sera dangereux pour la démocratie.

C'est quelqu'un qui a dit que si elle avait été gouverneure à l'époque en 2020, elle n'aurait pas certifié les résultats des élections, explique Gunner Ramer, directeur politique de l’organisation. Dimanche, elle a refusé de dire si elle accepterait le résultat des élections si elle ne gagnait pas en novembre. Et je pense que c'est vraiment inquiétant.

Rien pour empêcher les militants de Kari Lake de se retrouver pour faire du porte-à-porte pour elle. Bien au contraire. Blake Marnell a fait plus de six heures de route depuis San Diego pour venir lui donner un coup de main. Lui qui vit en Californie, un État qui, selon lui, est désespérément bleu démocrate, tient à ce que l’État voisin, l’Arizona, redevienne rouge républicain.

Le Californien Blake Marnell est venu en Arizona dans le seul but d'aider à l'élection de Kari Lake. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Croit-il donc fermement que l’élection de 2020 a été volée?

Il y a eu des irrégularités. Est-ce qu’elles étaient assez nombreuses pour dire que l’élection était truquée? C'est difficile à dire. Mais je crois que la fraude qui a eu lieu s'est déroulée d'une manière vraiment indétectable.

Même son de cloche de la part de Charlotte Loetz, une professeure de français à la retraite. Est-ce que vous croyez que l'élection a été volée? je demande. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Je crois que les vérifications ont prouvé qu’il y avait beaucoup d’irrégularités.

Charlotte Loetz, convaincue de la fraude électorale en 2020, fait campagne pour Kari Lake et Mark Finchem, un candidat au poste de secrétaire de l'État de l'Arizona. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Elle arbore fièrement une casquette au nom de Mark Finchem, un républicain qui veut devenir le secrétaire d’État de l’Arizona.

La particularité de ce candidat, c’est qu’il a mené toute sa campagne sur le thème de la fraude électorale.

Les preuves sont là, dit-il, si vous prenez la peine de regarder. Mais les médias refusent de le voir , martèle-t-il, même si les preuves de tels méfaits sont toujours attendues.

Mark Finchem, qui a participé à l'assaut du Capitole en janvier 2021, brigue le poste de secrétaire d'État de l'Arizona en faisant campagne sur la théorie de l'élection volée, une théorie maintes fois démontée devant les tribunaux. Photo : Getty Images / Mario Tama

Son combat n’a rien d’anecdotique pour lui, puisque le 6 janvier 2021, il était aux premières loges de l’assaut contre le Capitole. Il représentait, dit-il, ses commettants qui étaient inquiets des irrégularités observées lors du scrutin de novembre 2020.

Les irrégularités mentionnées par le candidat Finchem sont négligeables, selon Gunner Ramer, du groupe Republican Accountability Project.

Ce candidat au poste de secrétaire d'État dirigeait vraiment cet effort. Mais en fin de compte, si vous regardez tous les recomptages qu'ils ont faits en Arizona, ils ont trouvé des quantités minimes de fraude électorale.

Ce qui inquiète davantage Anna Massoglia, directrice des enquêtes à Open Secrets, qui retrace les financements douteux en politique, c’est la provenance des sources occultes qui financent ces campagnes de négationnistes des résultats de l’élection de 2020.

Anna Massoglia, de l'organisme Open Secrets DC. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Cette vérification des résultats, qui a été en partie effectuée à l'insistance des républicains du Sénat de l’État, a également été financée par des fonds extérieurs et alimentée par des groupes comme America Project et d'autres négationnistes qui versaient de l'argent de donateurs anonymes ou connus pour vraiment faire monter ces tensions, semer la zizanie et vraiment créer un doute sur les résultats de ces élections.

Sur les presque 300 candidats qui mettent de l'avant dans leur campagne la théorie erronée de l'élection volée de 2020 et qui sont tous soutenus par Trump se trouvent, en fait, un bon nombre de candidats au poste de secrétaire d’État comme Mark Finchem. Un poste-clé pour la certification des élections.

Les bureaux du secrétaire d'État attirent probablement le plus l'attention à travers le pays, constate Anna Massoglia, en raison de leur capacité à superviser les élections où ils auront ce contrôle sur la vérification du vote, sur une grande partie de ce ministère des élections et sur le décompte des électeurs. Donc, mettre ces personnes en place avant les élections de 2024 peut avoir un impact significatif.

Si les républicains remportent les postes-clés de gouverneur, de procureur général, de secrétaire d’État et peut-être même de sénateur le 8 novembre, ils auront ainsi toutes les cartes en main pour décider de la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2024.

Pancarte électorale de Katie Hobbs, la candidate démocrate au poste de gouverneure de l'Arizona. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Face à Kari Lake, il y a bien son opposante démocrate, Kathie Hobbs, qui est l’ancienne secrétaire d'État de l’Arizona, mais sa campagne est bancale et ses appuis sont en chute dans les sondages.

Elle a même refusé de participer à un débat avec la candidate républicaine, ce qui a donné une autre occasion à Kari Lake de ridiculiser son opposante.

Si vous avez trop peur de vous tenir sur la scène du débat avec moi, alors comment allez-vous vous opposer aux narcoterroristes qui introduisent du fentanyl? Comment allez-vous lutter contre ces gens qui essaient de faire un lavage de cerveau à nos enfants?

La candidate républicaine Kari Lake. Photo : Getty Images / Mario Tama

Pour les partisans de Kari Lake comme Kimberley Claus, la victoire semble donc assurée pour sa candidate préférée. Le contraire sentirait évidemment la fraude électorale.