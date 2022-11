Jean Lapointe, le clown triste du cinéma québécois

En plus de briller sur les scènes des cabarets, Jean Lapointe, qui s’est éteint vendredi à l’âge de 86 ans, a tourné dans plusieurs films marquants de l’histoire du cinéma québécois, dont Les ordres en 1974. Sur grand écran, celui qui faisait rire le public avec les Jérolas a excellé aussi à l'émouvoir avec son air empathique de clown triste.

En tout, Jean Lapointe a tourné dans une trentaine de longs métrages. Dans les années 1970, en particulier, ses films ont marqué l’imaginaire collectif de la Belle Province, traversée à cette époque par un nouveau souffle nationaliste, décomplexé et revendicateur.

Bouleversant dans Les ordres

Dans Les ordres, le film le plus célébré de sa carrière, Jean Lapointe interprétait le délégué syndical Clermont Boudreau, un homme injustement soupçonné d'être lié au Front de libération du Québec (FLQ).

À mi-chemin entre documentaire et fiction, Les ordres évoque le mauvais traitement qu'ont subi des centaines de personnes dans la foulée des attentats du FLQ et de la Loi sur les mesures de guerre. Ce décret controversé instaurant la loi martiale sur le territoire québécois a été approuvé le 15 octobre 1970 par le premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau.

Dans une des scènes les plus fortes du film, Jean Lapointe met à profit ses talents de chansonnier et entonne une complainte dans sa cellule de prison. Et c’est absolument bouleversant , affirme le chroniqueur cinéma Michel Coulombe en entrevue à Radio-Canada.

Jean Lapointe représentait vraiment l'homme ordinaire, ajoute-t-il. Un homme simple, défait, brisé, écrasé par le système; le public le voyait surtout ainsi.

C’est d’ailleurs comme ça que le cinéma québécois concevait ses vedettes, qui dans les films s'exprimaient de façon simple, n'avaient pas une grande éducation, n'étaient jamais des personnes de pouvoir.

En 2011, le réalisateur Michel Brault a rappelé l’importance qu’il a accordée au réalisme de son récit : Ce film a été fait d'après des témoignages de gens qui ont vécu ces événements, qui me les ont racontés, que j'ai enregistrés et que j'ai réintroduits dans une structure dramatique.

L'un des premiers longs métrages québécois ayant connu un fort retentissement à l’international, Les ordres a décroché le prestigieux Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, en 1975.

Cordonnier mal chaussé

C’est en tant que membre des Jérolas que Jean Lapointe a fait ses premiers pas dans le cinéma de fiction. Aux côtés de Jérôme Lemay, il a joué son propre rôle dans le drame YUL 871 (1966), de Jacques Godbout.

Artiste de variétés, Jean Lapointe était naturellement enclin à accepter des rôles dans des comédies, comme Deux femmes en or ou La pomme, la queue et les pépins, toutes deux réalisées par Claude Fournier.

Ces films, dans lesquels il n’avait pas la latitude nécessaire afin de démontrer ses talents de comique, représentent ses rôles les moins intéressants , croit Michel Coulombe.

Le chroniqueur ajoute à ce tableau la comédie grasse Ding et Dong, le film, dans laquelle l’acteur joue un homme riche et agonisant qui donne son héritage à deux idiots.

Si Jean Lapointe réussissait à divertir sur scène une foule séduite par son humour bon enfant, il a réalisé assez tôt dans sa carrière que, sur grand écran, c’était une autre facette de son talent qui était recherchée.

Il n’avait pas une gueule de jeune premier, reconnaît Michel Coulombe. C’est quelqu’un que la vie n'avait pas épargné, on exploitait surtout son côté chien battu.

Une marginalité assumée

Le cinéma québécois, dans les années 70 et 80, se nourrissait de personnages sans envergure, des gens qui ne payaient pas de mine physiquement , analyse Michel Coulombe.

Jean Lapointe constituait ainsi la quintessence de l’antihéros québécois, se spécialisant dans des rôles de petites crapules sympathiques, comme dans O.K. ... Laliberté et Ti-Mine, Bernie pis la gang…, tous deux réalisés par Marcel Carrière. Ces deux films se trouvent d'ailleurs dans leur intégralité sur le site de l’ONF  (Nouvelle fenêtre) .

Rappelons également ses deux collaborations avec André Forcier, Une histoire inventée et L'eau chaude, l'eau frette, dans lesquelles l’expressivité mélancolique de Jean Lapointe se marie allègrement avec la poésie urbaine caractéristique de l'œuvre du cinéaste.

Durant cette période, ce n’est qu’à la télévision que l’acteur que l’on associait à la modestie ou à la misère a décidé d’explorer un registre dramatique distinct. Dans le téléfilm Duplessis (1977), il a incarné le premier ministre du Québec et symbole de la Grande Noirceur, Maurice Duplessis.

Ça a été un événement au Québec, affirme Michel Coulombe. Les dialogues de Denys Arcand étaient extraordinaires, et Jean Lapointe mordait là-dedans, il avait un plaisir évident à s’approprier le personnage de Duplessis. Et ça, c’est en rupture avec tout ce que le cinéma lui avait offert jusque-là.

Un livre ouvert

Après sa production faste et encensée des années 1970, Jean Lapointe a significativement ralenti la cadence. Il a à peine tourné pour le cinéma durant les deux décennies suivantes. C’est au détour du nouveau millénaire qu’il a vécu ce qu’on pourrait appeler une résurrection cinématographique, d’abord dans Une jeune fille à la fenêtre (2001), le premier long métrage de Francis Leclerc, qui est le fils du bon ami de Jean Lapointe, Félix Leclerc. Les deux hommes ont renoué pour un deuxième film trois ans plus tard, Mémoires affectives.

Puis, dans Le dernier tunnel (2004), d'Érik Canuel, il est venu boucler la boucle des criminels, rôles qu’on lui avait donnés plus d’une fois , indique Michel Coulombe.

Jean Lapointe a probablement offert sa prestation la plus poignante des années 2000 dans le drame psychologique À l’origine d’un cri, de Robin Aubert. Il y jouait un grand-père alcoolique, dans un rôle qui intégrait à la fiction un aspect douloureux de sa personnalité publique.

Il y avait une véritable souffrance dans son visage durant ces années-là, estime Michel Coulombe. C’est quelqu’un qui était un livre ouvert, autant de par ses faiblesses que de par ses victoires.