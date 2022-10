Jean Boulet, Sonia LeBel et André Lamontagne conservent leur ministère

Au cours de la campagne électorale, Jean Boulet a affirmé que 80 % des immigrants s'installaient à Montréal, ne parlaient pas français et n'adhéraient pas aux valeurs québécoises.

François Legault avait alors réagi et indiqué que le député de Trois-Rivières s'était disqualifié comme ministre de l'Immigration.

C’est donc sans surprise que ce ministère échappe à Jean Boulet.

Le député de Trois-Rivières, Jean Boulet Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il conserve son titre de ministre du Travail, mais il perd ses fonctions de ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il accueille la décision du premier ministre avec pragmatisme et tient à préciser ses propos sur l’immigration.

« Dans les années antérieures, on a souvent eu un ministère du Travail et un ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, c’est un ministère de substance, de politique, de mesures. L’Immigration, c’est un ministère que le premier ministre m’avait confié dans les huit derniers mois. Je le répète, pour moi, l’immigration, c’est une richesse pour le Québec. Les 15 secondes auxquelles certaines personnes font référence ne reflétaient pas ma pensée. » — Une citation de Jean Boulet, ministre du Travail

Jean Boulet a aussi été nommé responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec. Le député avoue qu’il connaît un peu moins cette région, mais confie qu’il a hâte d’en connaître les enjeux.

La députée de Champlain, Sonia LeBel Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Statu quo pour Sonia LeBel

Même si plusieurs la voyaient à l’Éducation, la députée de Champlain Sonia LeBel demeure présidente du Conseil du Trésor. Elle affirme qu’elle n’a pas l’impression de faire du surplace. J’ai été 27 ans à la Couronne et j’ai jamais eu l’impression de tourner en rond. Je pense que c’est un poste qui est névralgique au sein du gouvernement, même si c’est moi qui le dis, je le pense.

Le premier ministre François Legault fait de nouveau confiance à André Lamontagne au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Le député de Johnson conserve aussi la responsabilité de la région du Centre-du-Québec.

C'est la deuxième fois qu'il obtient ce portefeuille. Il se réjouit de cette nomination et fait valoir que beaucoup de dossiers sont sur la table de travail. Toute la question de l’agroenvironnement, le plan d’agriculture durable qu'on a présenté, c’est le plan 2020-2030. Il y a encore énormément de travail, de la stratégie nationale d’achat des aliments par les institutions du Québec, toute notre stratégie des serres, tous nos programmes au niveau de l’agriculture de proximité et ça, dans un contexte où, depuis un an, la chaîne d’approvisionnement est bouleversée. Il y a un grand contexte inflationniste, il y a des groupes d’agriculteurs, des filières qui sont touchées plus que d’autres. À court terme, comment on peut les accompagner et les soutenir.

Le député de Johnson, André Lamontagne Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des élus qui souhaitent s’impliquer

Même s’il ne peut intégrer tous les députés à son Cabinet, François Legault souhaite mettre tous les élus à contribution. Plusieurs députés de la région souhaitent pouvoir apporter leur soutien selon leur expertise ou leur intérêt. C’est le cas de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif. Je ne m’attendais pas à avoir de ministère. Je veux être adjointe au ministre des Forêts, je veux donner par rapport à mon expertise.

Le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel abonde dans le même sens. On m’a demandé si je suis déçu, non pas du tout. J’ai eu un beau mandat en 2018-2022. Ma grande priorité, c’est évidemment le Parc industriel de Bécancour, puis je veux mettre beaucoup d'efforts là-dedans.

Soulagement pour des gens de la région

Les yeux étaient tournés vers Jean Boulet lors du dévoilement du Conseil des ministres de François Legault. Plusieurs craignaient qu’il perde davantage que le ministère de l’Immigration. C’est donc un soupir de soulagement que poussent plusieurs élus dans la région, heureux de le voir conserver son poste de ministre du Travail. Le maire de Shawinigan, Michel Angers, considère que c’est tout à fait mérité. Plus largement, Michel Angers estime que la continuité proposée par François Legault avec son nouveau Conseil des ministres sera un atout en vue d'obtenir de l'aide financière de Québec pour les travaux à la station de traitement d'eau potable du Lac-à-la-Pêche.

« D’abord, je n’aurai pas besoin de rappeler, de ramener l’ensemble des éléments qui ont été faits jusqu’à maintenant. Autant Mme Laforêt que M. Charest sont au courant de notre situation. Le premier ministre est aussi au courant. Jean Boulet est au courant également. Je compte très certainement faire appel à leurs services le plus rapidement possible, parce que l’enjeu est majeur, important. Le budget de la Ville de Shawinigan s’en vient bientôt. L’impact est important. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, se réjouit des nominations. C’est une bonne nouvelle que Jean Boulet soit ministre pour un autre mandat. Avec l’ajout de Sonia LeBel qui elle aussi est là pour un autre mandat, ça fait de notre région une région plus forte.

Petite déception pour la coordonnatrice générale de COMSEP, Sylvie Tardif. Elle aurait aimé que Sonia LeBel hérite de l’Éducation, puisque l’organisme reçoit une partie de son financement par ce ministère. Elle aurait aimé pouvoir travailler avec elle. De savoir qu’elle demeure au Conseil du Trésor, pour nous, c’est une déception, mais elle est une ministre importante dans le gouvernement. Que Jean Boulet demeure ministre, c’est des bonnes nouvelles aussi.

C’est Bernard Drainville qui succède à Jean-François Roberge à titre de ministre de l'Éducation. Le président du Syndicat de l'enseignement des Vieilles-Forges, Stéphane Béland, note que plusieurs défis attendent le nouveau ministre. Il va avoir un gros mandat, parce qu’on va tomber dans notre négociation de convention collective. On a parlé beaucoup dans les médias de l’école à trois vitesses encore une fois. Ça touche directement notre composition de classes pour le type d’élèves qu’on peut retrouver dans nos classes. On a parlé de redoublement, ça aussi, ça touche la composition de la classe. Donc, il va falloir s’asseoir et trouver des solutions concrètes pour retenir et attirer nos gens.

Les travaux de l'Assemblée nationale reprendront le 29 novembre prochain.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin et d'Amélie Desmarais