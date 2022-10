Scission du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : applaudie et critiquée

Plusieurs voix avaient été entendues pour demander la scission du ministère qui d’un côté était appelé à faire affaire avec l’industrie forestière, notamment en attribuant les droits de coupe, alors qu’il devait aussi voir à la protection des espèces, comme le caribou forestier.

Dorénavant, la Faune et les Parcs seront jumelés au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, alors que les Forêts vont rejoindre le ministère des Ressources naturelles. C’est Benoit Charette qui est demeuré à son poste à l’Environnement, tandis que c’est la nouvelle venue Maïté Blanchette Vézina, députée de Rimouski, qui pilotera le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Pour sa part, l’ancien titulaire du MFFP, Pierre Dufour, est redevenu simple député d’Abitibi-Est. D’ailleurs, l’Abitibi-Témiscamingue se retrouve sans ministre.

Je vois ça d’un bon oeil parce qu’on a un très très gros dossier au niveau du caribou forestier. Je ne dirais pas qu’il a été négligé, mais il peut-être été mis un peu de côté ce dossier-là , a d’abord analysé la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est d’ailleurs dans sa municipalité que s’était arrêtée la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards en mai dernier.

Je le répète, on ne peut pas avoir un responsable de l’industrie forestière et en même temps protéger le caribou. Là, ils les ont placés d’une manière différente, je pense que ça va être bon, puis je pense que M. Dufour malheureusement a eu une rétrogradation parce qu’il n’a pas travaillé de la bonne manière , a jugé Richard Hébert, ancien maire de Dolbeau-Mistassini et député fédéral de Lac-Saint-Jean.

L'Alliance forêt boréale déçue

Par contre, la scission des responsabilités est très mal reçue de la part du président de l’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon, qui représente des travailleurs et des communautés liées à l’industrie forestière sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Nous sommes déçus de voir le démantèlement du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Nous allons cependant donner la chance au coureur et le gouvernement du Québec peut compter sur notre collaboration dans la défense des communautés forestières.[...] L’ AFB est très inquiète et préoccupée des impacts socioéconomiques appréhendés par les différentes restrictions qui réduisent l’accès à la matière ligneuse, notamment par le manque de cohérence dans l’aménagement forestier et la stratégie de protection du caribou forestier que le gouvernement du Québec doit annoncer , a précisé celui qui est également préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.

Pour ce qui est de la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), elle s’engage à travailler de concert avec les ministres Charette et Blanchette Vézina. Son président du conseil d’administration, Bruno Caron, demande que soit adoptée une modification au Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État intégrant la notion de plan d'aménagement forestier durable pour chaque pourvoirie élaboré en concertation en fonction des spécificités de chacune.

Finalement, la SNAP Québec se réjouit de voir le secteur de la Faune soit de retour au ministère de l’Environnement. L’organisation a souligné qu’elle portait cette demande depuis plusieurs années.

Avec des informations d’Andréanne Larouche