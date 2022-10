Andrée Laforest de nouveau ministre : Julie Dufour et Sylvie Beaumont ravies

La députée de Chicoutimi a de nouveau été nommée ministre, mais uniquement des Affaires municipales, car l’Habitation est allée à une nouvelle venue, France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, qui devient ministre responsable de l’Habitation.

C’est sûr que c’est le choix de M. Legault, mais en même temps, il y a plus de députés, donc plus de ministres, alors c’est important de voir que les ministères qui étaient assez volumineux comme Affaires municipales qui avait Habitation, parce qu’avant c’était le ministère de l’Habitation qui était seul en soi , a affirmé Andrée Laforest en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Elle a ajouté que le ministère des Affaires municipales demeure important, car le Québec compte pas moins de 1139 municipalités.

L’assermentation du nouveau Conseil des ministres s’est déroulée peu après 14 h jeudi au Salon rouge de l’Assemblée nationale.

Des mairesses heureuses

De leur côté, les mairesses d’Alma, Sylvie Beaumont, et de Saguenay, Julie Dufour, étaient bien heureuses qu’Andrée Laforest conserve son titre de ministre, elle qui est aussi demeurée ministre responsable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On est très content de conserver Mme Laforest comme ministre des Affaires municipales. Mme Laforest était déjà en poste, alors on sent que le premier ministre lui fait une grande confiance et avec raison , a d’abord dit Sylvie Beaumont depuis son bureau.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a croisé le premier ministre du Québec, François Legault, lors de l'assermentation du conseil des ministres. Photo : Tirée de Facebook

On conserve les Affaires municipales à Saguenay. [C’est une] ministre régionale aussi qui a l’expérience, qui a une belle cohésion. [...] Est-ce que j’en aurais aimé deux, trois? Effectivement, mais [c’est] un ministère névralgique qu’on conserve tout près , a mentionné Julie Dufour depuis l’Assemblée nationale où elle avait été invitée à titre de mairesse d’une des dix plus grandes villes du Québec.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) se dit aussi heureuse de continuer à collaborer avec Mme Laforest.

Je suis très content de poursuivre le travail avec la ministre Andrée Laforest. Notre étroite collaboration, au cours des quatre dernières années, nous a donné des résultats probants, notamment la signature d’une entente de partenariat Québec-municipalités, le soutien offert aux municipalités dans un contexte de pandémie, de même que l’élaboration d’une Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire , s’est réjoui Daniel Côté, président de l’ UMQ et maire de Gaspé, par voie de communiqué.

Serge Bergeron un peu moins

Quant à lui, le maire de Roberval, Serge Bergeron, était déçu de voir sortir de la région la responsabilité des dossiers en habitation, d’autant plus que sa municipalité est aux prises avec un manque de logements qui s’est répercuté en une hausse de l’itinérance.

C’est certain qu’on perd au change parce que Mme Laforest avait déjà une longueur d’avance parce qu’elle a travaillé ce dossier-là. [...] La nouvelle ministre va devoir rapidement prendre le dossier, la balle au bond parce qu’on est en urgence , a-t-il souligné.

Pour l’ancien maire de Dolbeau-Mistassini et député fédéral, Richard Hébert, Andrée Laforest a été victime des critiques sur ses actions en tant que ministre de l’Habitation.

Je pense que si elle a perdu l’Habitation dans son ministère, c’est à cause de ses déclarations qui n’avaient pas été tellement bonnes au sujet de la crise du logement , a analysé Richard Hébert.

La coordonnatrice de l’organisme Loge m’entraide, Sonia Côté, a également réagi par voie de communiqué.

Sur le plan municipal, on est bien déçu de ne pas avoir pu fonder notre projet de coopérative d’habitation La Solidarité sous son aile de ministre de l’Habitation, car c’était une alliée de taille qui nous aurait obtenu une subvention le moment venu. Mais sur le plan national, on se réjouit qu’une nouvelle ministre soit dédiée entièrement à l’Habitation devant les milliers de locataires qui sont frappés de plein fouet par la crise du logement au Québec , a fait savoir Sonia Côté.

Pas d’autre ministre

Les quatre autres députés de la région, Éric Girard (Lac-Saint-Jean), Nancy Guillemette (Roberval), François Tremblay (Dubuc) et Yannick Gagnon (Jonquière), n'accèdent donc pas au conseil des ministres.

Serge Bergeron aurait apprécié qu’il y ait un ministre au Lac-Saint-Jean.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a quand même fait élire cinq députés de la CAQ , alors d’en avoir un deuxième aurait été intéressant et encore plus intéressant si on avait eu quelqu’un dans le secteur du Lac-Saint-Jean parce que des fois on ne se sent pas toujours représenté , a indiqué le maire de Roberval.

Richard Hébert n’a pas vraiment été surpris par l’absence d’un ministre jeannois, car selon lui, ils n’étaient pas vraiment ministrables . Il s’attendait plutôt à voir Yannick Gagnon hériter de responsabilités, comme délégué ou adjoint. Ce sera peut-être pour une prochaine fois , a-t-il prédit.

