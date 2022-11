Quand les Latinos quittent le navire démocrate

Dans son petit restaurant d’Albuquerque, Maria Lascano, originaire de la province mexicaine de Sinaloa sur la côte du Pacifique, est contente parce qu’une fois de plus, son restaurant spécialisé en fruits de mer est bondé en ce dimanche midi.

Cela fait 17 ans que cette Mexicaine a ouvert son commerce au Nouveau-Mexique, sa terre promise, un État qui a la plus forte proportion d’Hispaniques au pays, soit un peu plus de la moitié de sa population.

Aux États-Unis, presque 20 % de la population est Latino-Américaine, soit environ 62 millions d'individus.

Cette électrice se dit optimiste pour l’avenir des Latino-Américains au pays, car elle pense que lors des élections du 8 novembre prochain, ses compatriotes éliront ceux qui leur donneront le plus d’espoir. J’espère que les Latinos auront toutes les occasions de profiter de la prospérité américaine , explique-t-elle.

Maria Lascano, qui est une démocrate convaincue, reconnaît que bien des membres de sa communauté sont plutôt républicains Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Quand on lui demande quelle est son allégeance politique, c’est sans équivoque qu’elle répond démocrate. Elle vote bleu, même si parfois les politiques du parti ne sont pas toujours en phase avec sa conscience ou ses priorités, notamment sur l’avortement auquel elle s'oppose.

Elle admet d’ailleurs que ses amis hispaniques préfèrent voter davantage conservateur à cause de cet enjeu, et donc pour les républicains.

C’est le cas de Salvador Rodriguez, un ingénieur en énergie nucléaire qui aussi le pasteur principal de la Iglesia Bautista Emanuel, une petite église baptiste dans une quartier hispanique d’Albuquerque. Pour lui, la foi a sa place quand vient le temps de se prononcer politiquement.

En général, les Hispaniques sont vraiment diversifiés. Mais une chose qui nous unit, c'est que nous sommes assez conservateurs, souligne-t-il. Nous portons avec nous nos traditions familiales , notre croyance en Dieu et la conviction que si vous travaillez dur, vous serez récompensés.

La petite église baptiste d'Albuquerque de Salvador Rodriguez Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

L’avortement, sujet pivot

Et en tant que croyant, l’un des sujets chauds de cette élection demeure l’avortement. Le fait que l’avortement tue une vie est fermement ancré dans nos convictions, c'est quelque chose qui déplaît à Dieu , maintient-il. Ce qui le fait pencher une fois encore vers le Parti républicain pour ces élections.

Au sein de la même église, Nelson Adriano, le diacre, s’affiche lui toujours comme démocrate.

Mais si vous pensez que les Latinos sont fortement démocrates, détrompez-vous, dit-il. Peut-être que dans le passé, les démocrates ont souvent gagné plus que les républicains, mais plus maintenant. La plupart de nos jeunes sont républicains.

La nouvelle génération d'Hispaniques au Nouveau Mexique vote davantage pour le Parti républicain. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

La nouvelle génération, c’est notamment les enfants de Salvador Rodriguez qui, en ce dimanche matin, font quelques relectures de la bible, tout en parlant politique.

Sarai, 21 ans, admet que pour l’instant, c'est parfois difficile de savoir où se situent les politiciens sur certains enjeux, ce qui la force à creuser davantage pour en savoir plus avant de se prononcer. Son jeune frère de 18 ans, Sal, a probablement fait son choix en fonction de ses convictions religieuses.

Je vote pour la personne qui a les mêmes valeurs que moi, et je suis moi-même anti-avortement. Parce que, si vous enleviez une vie à un bébé, ce n'est pas cool. La bible est en accord avec cela : tu ne tueras point.

Un enjeu unique risqué

En ayant misé presque toute leur campagne électorale sur l'avortement, les démocrates ont commis une erreur s'ils croient ainsi attirer les Latinos-Américains, estime Sylvia Gonzales-Gorman, professeure de science politique à l’Université du Texas Rio Grande Valley.

Cela ne suffira pas à convaincre des électeurs comme une mère monoparentale de deux enfants, ou encore ces électeurs Latinos qui sont préoccupés - comme toute le monde - par les questions économiques, par le contrôle des armes à feu et par l'éducation.

Majoritairement défavorables à l'avortement, les Latinos se reconnaissent davantage dans le Parti républicain. Photo : afp via getty images / ROBYN BECK

Pas étonnant que les plus récents sondages dans les États où les hispaniques sont très présents donnent du fil à retordre aux démocrates. On y dénote une progression des républicains dans les intentions de vote des Latino-Américains.

En 2016, sous Donald Trump, la droite avait réussi à augmenter son appuie chez ce groupe d'électeurs, et selon Alex Kuehler, directeur des communications du Parti républicain dans l’ouest du pays, le vent continue de souffler en faveur du Great Old Party.

Nous sommes le parti de la foi, le parti de la famille et nous croyons aussi que nous sommes le parti de l'opportunité et de la liberté , résume M. Kuehler.

Un crédo qui, selon lui, rejoint de plus en plus d’immigrants Latino-Américains qui ont trimé dur pour se faire une place aux États-Unis.

Histoire d'ailleurs de raffermir leur soutien au sein de cette population ciblée, depuis quelques mois, le Parti républicain a ouvert une quarantaine de centres communautaires à l’intention des minorités, surtout les Latino-Américains.

Une grande séduction

De la Californie au Wisconsin en passant par le Nouveau-Mexique et le Texas, le parti a dépensé des millions de dollars pour attirer dans ses filets ces nombreux Latino-Américains déçus par les démocrates.

Ils ont l'impression que les démocrates ont tenu leur vote pour acquis, certains n'ont pas vu un démocrate venir frapper à leur porte depuis très longtemps , ajoute Alex Kuhler.

Un de ces centres communautaires ouvert par les républicains. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Ce qui est une aussi grave erreur de la part du parti de Joe Biden, selon Sylvia Gonzalez-Gorman, professeure en science politique.

Je ne sais toujours pas pourquoi le Parti démocrate n'est pas sur le terrain. L'un des plus grands reproches que j'ai entendu au niveau du parti démocrate local, dit-elle, c’est qu’ils ont besoin de l'aide du Parti national, mais ils ne reçoivent pas ce soutien.

Ça va donc être difficile pour les démocrates de se remettre de cela s’ils ne s’engagent pas davantage avec la communauté , prévient-elle.

Des victoires surprenantes

Les efforts républicains commencent en tout cas à porter fruit puisque cet été, Mayra Flores, une Latino-Américaine républicaine du sud du Texas, a réussi à ravir aux démocrates un siège au Congrès.

Kevin McCarthy, leader de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, parle d’un moment historique qui est de bon augure pour le futur du parti au sein de la population hispanique.

La professeure Sylvia Gonzalez-Gorman est du même avis. L’implication du Parti républicain sur le terrain au niveau local a été très efficace. Ça l’était déjà sous Trump et cela va continuer car, petit à petit, ils attirent cette population d’électeurs qui, en général, votait démocrate jusqu’ici.

Mayra Flores, une Latino républicaine du sud du Texas a remporté un siège de représentante au Congrès Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Pas surprenant, donc, que la clientèle hispanique soit très courtisée par de plus en plus de candidats eux-mêmes Hispaniques. La représentation des élus républicains latino-américains au Congrès pourrait d’ailleurs augmenter de 50 % grâce aux prochaines élections.

Le républicain Alex Kuelher est confiant que l’histoire d’amour entre les Latino-Américains et son parti va entamer la solidité de la fondation du vote démocrate. Je pense que cette fondation va être une fondation de sable quand nous arriverons au 9 novembre, et que nous allons voir que les républicains ont fait de sérieuses percées, de sérieux gains.

Un électorat plus actif

Salvador Rodriguez constate parmi ses fidèles que la mobilisation de ses semblables y sera pour beaucoup.

Je crois qu'il y a eu une recrudescence chez les Hispaniques qui veulent aller voter et qui réalisent que nous avons du pouvoir lorsque nous votons. Je crois qu'il y a une tendance à l'augmentation du vote hispanique sur des enjeux plus républicains que démocrates, estime-t-il. Mais, nous n'aimons pas toujours voter pour un seul parti. Parfois, nous voterons pour les deux partis en fonction de celui qui semble être le plus conservateur des deux, car parfois vous pouvez avoir des démocrates qui sont définitivement modérés ou même conservateurs.

Salvador Rodriguez, pasteur d'une petite église baptiste de Albuquerque, au Nouveau Mexique se sent plutôt attiré par le parti républicain notamment en fonction de ses convictions religieuses Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

De son côté, Maria Lascano, la restauratrice démocrate, sait que le 8 novembre, elle votera en son âme et conscience pour les candidats qui respectent le mieux ses convictions. Même si, ce ne seront peut-être pas tous des démocrates.