Andrew Will porté à la tête l’Autorité de la santé de la Saskatchewan

Andrew Will occupait jusqu'ici le poste de président-directeur général par intérim depuis la démission de Scott Livingstone en décembre 2021.

Il est donc en terrain connu souligne le communiqué de presse du conseil d'administration de l'institution publique de santé.

Andrew est un exemple de la qualité de nos talents locaux en Saskatchewan. Ayant grandi dans les régions rurales de la Saskatchewan, il comprend l'importance de pouvoir accéder à des soins de haute qualité le plus près possible de chez soi , a déclaré la présidente du conseil d'administration de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan, Arlene Wiks, dans le communiqué.

« Sa passion pour la construction d'un système qui fonctionne pour chaque personne dans tous les coins de notre province est combinée à des décennies d'expérience dans les soins de santé qui prouvent que nous pouvons vraiment favoriser et cultiver un leadership de classe mondiale en Saskatchewan. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan

Le soutien en santé mentale, les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, et la récupération post-COVID-19 sont entre autres les priorités du nouveau président-directeur général.

En tant que président-directeur général, ma priorité sera de renforcer la capacité de nos médecins et de notre personnel à faire en sorte que chaque habitant de la Saskatchewan ait accès aux bons soins, dispensés par le bon prestataire, au bon moment, aussi près de chez lui que possible. a déclaré Andrew Will dans le communiqué de presse.

Chaque jour, nos équipes de soins de santé démontrent leur engagement envers les soins centrés sur le patient et la famille et font des sacrifices pour servir la population de la Saskatchewan. C'est avec humilité que je continue à servir avec eux dans ce nouveau rôle , a ajouté le nouveau président-directeur général.

Le système de santé de la province connaît de nombreux défis, notamment le manque de personnel.

Cette semaine, la cheffe du Nouveau Parti democratique Carla Beck a durement critiqué le gouvernement provincial, l'appelant a plus d'investissement dans le domaine de la santé.

Selon elle, il y a eu une pénurie de 82 médecins de famille de 2018 à 2021.

Le le 5 octobre dernier, la clinique Legends Medical Clinic de Warman, située à environ 20 km au nord-est de Saskatoon, a annoncé la suspension de ses services sans rendez-vous pour les patients.

La clinique invoquait le manque de médecins qui entraîne des temps d'attente plus longs et le harcèlement verbal que subit son personnel.

Selon le gouvernement, un financement de 3,5 millions de dollars a été mis en place afin d'inciter l'embauche et le maintien en poste des médecins dans la province.

L'autorité sanitaire de la Saskatchewan est la plus grande organisation du secteur public de l'histoire de la Saskatchewan, servie par environ 45 000 employés et médecins, 25 000 bénévoles et plus de 500 partenaires patients-familles, précise le communiqué de presse.

Avec les informations de Jérémie Turbide