La vision énergétique de Pierre Fitzgibbon, entre croissance et sobriété

À peine renommé ministre de l'Économie et promu avec des responsabilités politiques majeures, Pierre Fitzgibbon a laissé entendre que les Québécois devront se plier à une forme de sobriété énergétique dans les prochaines années si la province veut respecter ses engagements environnementaux.

Nous consommons beaucoup trop d’électricité comme résidents , a déclaré d’emblée le ministre de l’Économie à la sortie de la cérémonie de prestation de serment du nouveau Conseil des ministres.

Reconduit dans ses fonctions économiques par François Legault, M. Fitzgibbon a aussi hérité d’importants pouvoirs en matière d’Innovation et d’Énergie.

S’il souhaite utiliser l’énergie renouvelable pour créer de la richesse collective et pour réaliser nos objectifs de lutte aux changements climatiques , Pierre Fitzgibbon a aussi glissé subrepticement le concept de sobriété énergétique alors qu'une pénurie en électricité se profile à l’horizon 2030.

Au cœur du dilemme, cette question : le développement industriel et économique du Québec a besoin de beaucoup d'énergie. Est-ce que, pour compenser, il faudra imposer une sobriété aux particuliers?

Interpellé sur d’éventuelles actions pour forcer les Québécois à limiter leur consommation en électricité, Pierre Fitzgibbon a confirmé des mesures à venir et souligné le rôle qu’Hydro-Québec jouait dans ce dossier.

Il y a beaucoup de travail à faire pour moduler la consommation, et ça, Hydro-Québec l’a sous contrôle , a déclaré le ministre, évoquant même la question de l’exécuter le plus vite possible, parce qu’il y a une source de térawattheures qu’Hydro-Québec peut prendre pour les mettre ailleurs , a-t-il ajouté, sans toutefois préciser ce qu’ ailleurs signifiait.

Relations sous haute tension

Le défi est de taille : le Québec aura besoin de 100 térawattheures (TWh) additionnels d'énergie si la province veut atteindre la carboneutralité d'ici 2050, selon le plan stratégique 2022-2026 déposé par Hydro-Québec. Cela représente près de la moitié de la production annuelle de la société d'État.

Selon plusieurs médias, la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, aurait menacé de démissionner si le gouvernement Legault donnait la priorité à des projets énergivores au détriment d'autres favorables à l’environnement, ce qui pourrait mettre à risque le système énergétique de la province.

Dès sa première allocution publique à titre de ministre après la campagne électorale, Pierre Fitzgibbon a réitéré sa confiance dans la société d’État fournisseur d'électricité, tout en rappelant sans détour le pouvoir qu’il détient sur elle.

« Évidemment, comme gouvernement, nous sommes l’actionnaire, les objectifs ultimes doivent être pris en compte, mais Hydro-Québec a une feuille de route qui est très, très bonne, des ressources humaines qualifiées; c’est une question de travailler ensemble sur le même but commun. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie

Sur un ton humoristique, le service des communications d’Hydro-Québec a publié un message sur Twitter dans la foulée de sa nomination : La résistance et la tension, c'est normal dans notre métier, mais au bout du compte, l’important est que le courant passe , pouvait-on lire en légende d’une capture d’écran de profil Facebook dans lequel Sophie Brochu demande à Pierre Fitzgibbon d'adhérer à son cercle d’amis.

Un nouveau comité transministériel

Dans la foulée du dévoilement de ses ministres, François Legault a annoncé, jeudi, la création d’un nouveau comité sur l'économie et la transition énergétique.

Sous sa présidence, il comprendra les ministres de l'Économie, des Finances, de l'Environnement, de la Transition énergétique, des Premières Nations et des Inuit ainsi que de la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu.

Je m'engage à y travailler et à y mettre beaucoup d'énergie dans les prochains mois , a assuré M. Legault dans son discours d’accueil du nouveau Conseil des ministres où il a laissé entendre que l'objectif serait de définir le futur énergétique à la province.

Davantage d’éoliennes? De nouveaux barrages en sol québécois? Les barrages, c’est pas une stratégie, c’est une résultante , a rétorqué à son tour le ministre Fitzgibbon sans développer plus avant. Il faut regarder les projets souhaitables , s'est-il contenté de résumer en indiquant vouloir réactualiser les études sur l’avenir énergétique de la province.

Beaucoup d’entreprises vont vouloir avoir beaucoup d’énergie , a-t-il précisé, en citant le recours au biocarburant et aux bioraffineries.

Pour Benoit Charette, le ministre de l’Environnement également reconduit dans ses fonctions, le défi climatique relève d’une belle opportunité économique . C’est une position qu’on veut occuper avec plus d’assurance , a-t-il ajouté en répétant la ligne de communication politique du gouvernement Legault.

Benoit Charette a été reconduit dans ses fonctions de ministre de l'Environnement. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Craintes de l'opposition

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s'est emparé de la cause environnementale pour se distinguer de ses adversaires en campagne électorale, a dénoncé les nominations de plusieurs ministres du nouveau gouvernement Legault.

Celle de Pierre Fitzgibbon à la tête d'un super-ministère s'avère tout bonnement inquiétante , a-t-il déclaré.

Il a été blâmé plusieurs fois par la commissaire à l'éthique, et François Legault lui donne encore plus de pouvoir , s'est indigné M. Nadeau-Dubois qui dit comprendre les appréhensions de la PDG d'Hydro-Québec.

« La confiance aveugle du premier ministre en monsieur Fitzgibbon n'augure rien de bon. Hydro-Québec n'est pas une business comme une autre, c'est un outil collectif qui doit être au service du bien commun. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, député et co-porte-parole de Québec solidaire

En juin 2021, M. Fitzgibbon a quitté ses fonctions de ministre de l’Économie à la suite d’un rapport de la commissaire à l’éthique à l’Assemblée nationale. Il s’agissait d’un troisième rapport en moins d’un an sur le comportement éthique de Pierre Fitzgibbon.