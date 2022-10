Les Titans de Limoilou veulent finir leur assiette

Avec deux matchs à jouer avant les séries, le joueur de ligne offensive et ses coéquipiers forment la dernière équipe invaincue en première division du football collégial (7-0).

Pour les Titans, c’est un terrain connu. La saison dernière, la troupe de l'entraîneur Dave Parent avait connu un parcours parfait en route vers la finale provinciale. Mais après avoir cuisiné leurs adversaires tout l’automne, les représentants du cégep Limoilou ont fini l'année en queue de poisson, dévorés par les Cheetahs de Vanier en finale du Bol d’Or.

Notre entraîneur n’arrête pas de nous répéter qu'on ne serait pas ici si ce n’était pas de cette défaite-là. Ç'a été une superbe leçon que Vanier nous a donnée l’année passée , relate Cahill.

« On s’est rendu jusqu’au bout et cet apprentissage-là est payant. Les gars n’attendent pas le match du Bol d’Or. Ils jouent chaque match comme si c’était le dernier. » — Une citation de L'entraîneur-chef des Titans, Dave Parent

Un duel au sommet

Malgré le départ de joueurs vedettes comme Pierre-Luc Michaud et Jordan Béland vers les rangs universitaires, les Titans semblent effectivement plus forts que jamais cet automne.

L’équipe mise sur l’offensive la plus productive du circuit (37,8 points marqués par match) et la défensive la plus chiche (6 points accordés par match). Confronté à la seule autre équipe invaincue en division 1 samedi dernier, Limoilou a arraché une victoire de 32-22 aux Spartiates du Vieux-Montréal.

La défensive des Titans accorde un maigre six points par match, en moyenne, depuis le début de la saison. Photo : Marc-Antoine Hallé

C’était un défi. C’est la première fois où on a tiré de l’arrière dans un match cette saison. On a été capable de se regrouper pour aller chercher la victoire , se réjouit le quart-arrière Jérémy Ouellette.

Ce dernier est aux commandes de l’offensive des Titans cette saison, mais difficile d’en identifier la bougie d’allumage. Alors que le secondeur Justin Cloutier est le général incontesté de la défensive, l’unité offensive se distingue par sa profondeur.

Une histoire de famille

On a des joueurs explosifs à plusieurs positions , décrit Dave Parent. Le succès commence toutefois avec une ligne offensive jouant à un très, très haut niveau , estime l’entraîneur-chef.

Le receveur Ismaël Akué fait partie des joueurs «explosifs» de l'offensive des Titans. Photo : Marc-Antoine Hallé

Pour Samuel Cahill, le succès de la ligne offensive s’explique de la même manière que celui de l’équipe. La confiance qu’ont les joueurs les uns envers les autres.

À Limoilou, la valeur première c’est la famille , lance le gros bonhomme à propos des Titans, qui comptent d’ailleurs deux paires de jumeaux dans l’alignement. Les affinités dans ce groupe-là et la confiance qu’on a entre nous amènent une super belle chimie d’équipe. C’est ce qui fait qu’on est solide ensemble , poursuit-il.

Et rien ne fait fraterniser les joueurs de Limoilou comme distribuer des coups d’épaules entre amis. Je pense qu’avec notre jeu physique, les autres équipes n’aiment pas nous affronter. Ils n’ont pas trop de fun quand on les brasse , décrit Cahill.

Pas question pour le joueur de ligne offensive, toutefois, de mettre la charrue avant les bœufs. Le travail n’est pas fini. On se concentre sur le prochain match. En fin de semaine, c’est encore un super gros défi contre Lennoxville.

Avec la collaboration de Jean-Philippe Martin