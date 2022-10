Inquiétudes autour d’une éclosion de shigellose parmi les personnes sans-abri à Edmonton

Le Dr Louis Francescutti, médecin-urgentiste à l'hôpital Royal Alexandra à Edmonton et professeur à l'école de santé publique à l'Université d'Alberta, explique que la shigellose est très contagieuse et peut avoir des conséquences fâcheuses sur la santé. J’ai deux cas qui sont transférés en soins intensifs , dit-il.

Les risques liés à cette maladie sont importants pour la personne qui la contracte si elle n'est pas prise en charge assez rapidement, dit le Dr Louis Francescutti. Le risque le plus grand c'est que [les patients] peuvent mourir », avertit-il. « C'est rare, mais ça peut arriver.

Il y a un risque sur les reins qui peuvent subir des dommages et la personne peut nécessiter une dialyse puis avec les débalancements des électrolyses, cela peut faire des problèmes de cœur aussi , explique-t-il.

La shigellose est une infection intestinale invasive aiguë provoquée par des bactéries appartenant au genre Shigella. Après une période d’incubation d’un à quatre jours, la maladie diarrhéique shigella se manifeste par la perte de grandes quantités d’eau, qui peut parfois s’accompagner par la perte de sang, de la fièvre, des nausées et des crampes d’estomac , explique le Dr Louis Francescutti.

Ce processus aboutit à une intense inflammation qui s’accompagne d’une sévère destruction tissulaire.

C’est une maladie qu’on ne [devrait] pas voir à Edmonton en 2022 , dit le Dr Louis Francescutti. [Ce sont] des conditions qu'on voit dans les pays qui sont pauvres, en état de guerre ou qui ont eu un désastre naturel , s’exclame-t-il.

« Ça fait 30 ans que je pratique et c’est la première fois que je vois quelque chose comme ça. »

La shigellose est la maladie du manque d’hygiène par excellence. Elle se propage par contact direct avec une personne infectée, ou en consommant des aliments ou de l’eau contaminés. Les mouches peuvent également transmettre la maladie.

Selon le Dr Louis Francescutti, la bactérie responsable de cette maladie est transmise par voie féco-orale, et est facilement transmissible si les conditions d'hygiène ne sont pas respectées.

Les gens qui [sont malades] vont prendre les autobus, ils vont aller dans les restaurants, les centres d’achat [...] puis, s'ils touchent une porte, une poignée et qu'une autre personne va [la] toucher aussi et vont manger sans se laver les mains, c'est vraiment facile pour n'importe qui [d'attraper] l'infection , explique le Dr Louis Francescutti.

Selon le docteur Louis Francescutti, médecin-urgentiste à l'hôpital Royal Alexandra à Edmonton, plus de trois quarts des gens qui ont la shigellose devront être hospitalisés. «C'est une maladie sérieuse qui va nous coûter cher», dit-il.

Pour Marliss Taylor, directrice des services de santé de Boyle Street Community Services, un organisme d’aide aux personnes et aux familles en situation d'itinérance et de pauvreté à Edmonton, la situation est inquiétante pour la communauté des sans-abri. La shigellose n'est pas une maladie courante. Elle rend les gens très malades , dit-elle.

« C'est malheureux que cela soit arrivé. Un certain nombre de personnes que nous avons vues étaient déshydratées et très malades, et nous avons dû les envoyer à l'hôpital. »